Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος ενός 78χρονου άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις Γούρνες Ηρακλείου, το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου 2026. Η σορός του εντοπίστηκε στην παραλία της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές και πυροδότησε συναγερμό στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το πλήρωμα προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο τραγικό περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.