Σοκ στη Μόντενα προκάλεσε η επίθεση του 31χρονου Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς στο κέντρο της ιταλικής πόλης, τραυματίζοντας σοβαρά οκτώ ανθρώπους. Δύο από τα θύματα υποβλήθηκαν σε επέμβαση ακρωτηριασμού, ενώ μια γυναίκα 55 ετών παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον εγκλωβισμό της ανάμεσα στο όχημα και τη βιτρίνα καταστήματος.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και μετέβη άμεσα στη Μόντενα, όπου μαζί με τον Ιταλό πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα επισκέφθηκαν τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Ο Ματαρέλα ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και τη φροντίδα που προσέφεραν στους πολίτες.

«Η Ιταλία δεν έχει πεθάνει»

«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι ακόμη υπάρχει. Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό, θύμιζε τη λωρίδα της Γάζας. Είδα και ανθρώπους να απομακρύνονται, εξαιτίας του φόβου», δήλωσε ο Λούκα Σινιορέλι, ο άνδρας που πρώτος μπλόκαρε τον δράστη το απόγευμα του Σαββάτου.

Italian authorities are investigating after 31-year-old Salim El Koudri allegedly drove at high speed through Via Emilia in Modena, hitting multiple pedestrians before crashing and allegedly stabbing a bystander who tried to stop him from fleeing. At least eight people were… pic.twitter.com/UPfvPZ34aF — Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι, τόνισε ότι μεταξύ των τεσσάρων πολιτών που ακινητοποίησαν τον Ελ Κούντρι υπήρχαν δύο αλλοδαποί κάτοικοι της Ιταλίας, αιγυπτιακής καταγωγής. Κάλεσε παράλληλα να αποφευχθούν γενικεύσεις και εργαλειοποιήσεις του περιστατικού.

Κατηγορία για «σφαγή»

Σύμφωνα με τον Μετζέτι, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης είχαν παρακολουθήσει τον Ελ Κούντρι την περίοδο 2022-2024 για σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Ο 31χρονος κατηγορείται από τις εισαγγελικές αρχές για «διάπραξη σφαγής», όπως προβλέπεται από τον ιταλικό ποινικό κώδικα. Ο ίδιος έχει ιταλική υπηκοότητα και μαροκινή καταγωγή, ενώ στο παρελθόν είχε λάβει αγωγή για ψυχολογικά προβλήματα.

Η πορεία της έρευνας

Οι εισαγγελείς διερευνούν τα κίνητρα πίσω από την ξέφρενη πορεία του οχήματος, με το οποίο ο δράστης τραυμάτισε επτά πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Μόντενα και έναν ακόμη περαστικό που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει. Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει να διαθέτει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Το χρονικό

Το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 17:00, όταν το όχημα εισήλθε στην οδό από την περιοχή του Largo Garibaldi και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς σημείο με αυξημένη κίνηση. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ταχύτητα του αυτοκινήτου έφτανε ή και ξεπερνούσε τα 100 χλμ/ώρα, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν περιγράφονται ως χαοτικές, με ανθρώπους να εκσφενδονίζονται από την πρόσκρουση και τον οδηγό να συνεχίζει την πορεία του μέχρι να ακινητοποιηθεί. «Είδαμε το αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο και να επιταχύνει απότομα», ανέφεραν μάρτυρες.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Σύμφωνα με αναφορές, κατά την προσπάθεια πολιτών να τον συγκρατήσουν, ο άνδρας έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε έναν από τους παρευρισκόμενους. Ακολούθησε καταδίωξη από πολίτες και αστυνομικούς, που οδήγησε στη σύλληψή του λίγη ώρα αργότερα. Ο δράστης κρατείται και ανακρίνεται από τις αρχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν ένα σοβαρά κατεστραμμένο αυτοκίνητο με το μπροστινό μέρος του συντριμμένο δίπλα στο πεζοδρόμιο, ενώ γύρω του υπάρχουν συντρίμμια.