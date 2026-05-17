Μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση των playouts, ο Αστέρας AKTOR εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του στη Stoiximan Super League.

Αντίθετα, η ΑΕΛ Novibet και ο Πανσερραϊκός δεν κατάφεραν να αποφύγουν τον υποβιβασμό και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στη Super League 2.

Τις θέσεις των δύο ομάδων στη μεγάλη κατηγορία θα πάρουν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, οι οποίοι πανηγύρισαν την άνοδό τους από τη δεύτερη κατηγορία, συμπληρώνοντας έτσι τη σύνθεση του νέου πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί με 14 ομάδες.

Οι 14 ομάδες της σεζόν 2026/27

  • Ολυμπιακός
  • ΑΕΚ
  • ΠΑΟΚ
  • Παναθηναϊκός
  • Λεβαδειακός
  • Άρης
  • ΟΦΗ
  • Βόλος
  • Ατρομήτος
  • Κηφισιά
  • Παναιτωλικός
  • Αστέρας AKTOR
  • Καλαμάτα
  • Ηρακλής
ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα