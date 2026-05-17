Μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση των playouts, ο Αστέρας AKTOR εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του στη Stoiximan Super League.
Αντίθετα, η ΑΕΛ Novibet και ο Πανσερραϊκός δεν κατάφεραν να αποφύγουν τον υποβιβασμό και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στη Super League 2.
Τις θέσεις των δύο ομάδων στη μεγάλη κατηγορία θα πάρουν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, οι οποίοι πανηγύρισαν την άνοδό τους από τη δεύτερη κατηγορία, συμπληρώνοντας έτσι τη σύνθεση του νέου πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί με 14 ομάδες.
Οι 14 ομάδες της σεζόν 2026/27
- Ολυμπιακός
- ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ
- Παναθηναϊκός
- Λεβαδειακός
- Άρης
- ΟΦΗ
- Βόλος
- Ατρομήτος
- Κηφισιά
- Παναιτωλικός
- Αστέρας AKTOR
- Καλαμάτα
- Ηρακλής
