(Επεισόδιο 3 – 29/8/2025) Μια νέα αθλητική εκπομπή έρχεται να «ταράξει» τα νερά της διαδικτυακής ενημέρωσης. Το Omada Live φέρνει στο ίδιο τραπέζι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Super League 1! Με τις ομάδες μας να διεκδικούν βαθμούς και διακρίσεις σε Champions League, Europa League και Conference League, το Omada Live καταγράφει όλο το παρασκήνιο και τις εξελίξεις. Δημήτρης Σπηλιόπουλος για τον Ολυμπιακό, Νίκος Τζουάννης για τον Παναθηναϊκό, Σταμάτης Βούλγαρης για την ΑΕΚ, Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ και Νίκος Παπαδόπουλος για τον Άρη.
Βιτόρια: «Δεν με τρομάζουν οι αντίπαλοι»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, σχολίασε την κλήρωση της League Phase του Europa League και τόνισε ότι κανένας αντίπαλος δεν τον τρομάζει. Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουί Βιτόρια: «Όλες οι ομάδες πρέπει να υπολογίσουν τον Παναθηναϊκό ως μια δύναμη μεγάλη, μία πολύ σοβαρή ομάδα. Έχουμε φιλοδοξίες για την διοργάνωση, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο […]
Την κατάκτηση του πρωταθλήματος στοχεύουν
Θα επηρεάσουν το φινάλε του μεταγραφικού παζαριού των ελληνικών ομάδων τα όσα έκαναν χθες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ; Θα παίξει κάποιον ρόλο για το ποιους παίκτες θα αποκτήσει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός η κλήρωση του Τσάμπιονς Λιγκ; Νομίζω πως όχι. Οι ομάδες αυτές που διεκδικούν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι […]
Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους αντιπάλους του στο Europa League!
Το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Europa League και ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα! Η διαδικασία της κλήρωσης είχε φέτος μια… διαφορετική μορφή, καθώς τα παραδοσιακά μπαλάκια έδωσαν τη θέση τους σε ένα κουμπί, με το πάτημα του οποίου προέκυψαν οι αντίπαλοι κάθε ομάδας. […]
Ο Άρης μιλάει ξανά… ελληνικά!
Το μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Άρη μπαίνει στην τελική ευθεία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο 1-2 τελευταίων κινήσεων από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν ήδη 15 προσθήκες, μετά και την υπογραφή του Κώστα Γαλανόπουλου πριν λίγα 24ωρα. Εφόσον ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Σωκράτη Διούδη η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη, ο αριθμός θα φτάσει […]