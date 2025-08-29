H ΑΕΚ πέτυχε αήττητη το μεγάλο στόχο του καλοκαιριού! Στην Νέα Φιλαδέφλεια η Ένωση επικράτησε με 2-0 της Άντερλεχτ και πήρε την πρόκριση για την League Phase του Conference League με τρεις προκρίσεις.
UEFA Conference League 2025/26. League Phase Draw at 14:00. The journey begins! 💛🖤 #aekfc #aekfcseason2025_2026 #UEFAConferenceLeague pic.twitter.com/Sx1RxP75SV
#UECLdraw pots for the league phase 🍿#UECL pic.twitter.com/Ehvoopvn9g
Δείτε εδώ την κλήρωση της ΑΕΚ.
Οι αντίπλαοι της ΑΕΚ:
- Φιορεντίνα (εκτός)
- Σάρμροκ Ρόβερς (εντός)
- Τσέλιε (εκτός)
- Αμπερντίμ (εντός)
- Κραϊόβα (εντός)
- Σάμσουνσπόρ (εκτός)