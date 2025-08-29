H ΑΕΚ πέτυχε αήττητη το μεγάλο στόχο του καλοκαιριού! Στην Νέα Φιλαδέφλεια η Ένωση επικράτησε με 2-0 της Άντερλεχτ και πήρε την πρόκριση για την League Phase του Conference League με τρεις προκρίσεις.

Δείτε εδώ την κλήρωση της ΑΕΚ.

Οι αντίπλαοι της ΑΕΚ:

  1. Φιορεντίνα (εκτός)
  2. Σάρμροκ Ρόβερς (εντός)
  3. Τσέλιε (εκτός)
  4. Αμπερντίμ (εντός)
  5. Κραϊόβα (εντός)
  6. Σάμσουνσπόρ (εκτός)

