«Ώρα» πρόκρισης για την ΑΕΚ.

Η «Ένωση», αντιμετωπίζει απόψε (28/08, 21:00), την Άντερλεχτ, στην Αθήνα, στη ρεβάνς του ισόπαλου 1-1 των Βρυξελλών.

Μετά το θετικό αποτέλεσμα του Βελγιού, οι «κιτρινόμαυροι», στοχεύουν στη νίκη που θα τους δώσει και το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa Conference League.

Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει η ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς,

Η 11αδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ελίασον, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Κοϊτά, Πιερό