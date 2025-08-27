Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ που αύριο (28/8, 21:00) θα υποδεχτεί στην «Opap Arena» την Άντερλεχτ για τη ρεβάνς του 1-1 στα πλέι οφ του Conference League. Η Ένωση θέλει νίκη ώστε να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase της διοργάνωσης και να φτιάξει παράλληλα τη σεζόν της.

Στην τελευταία προπόνηση που διεξήχθη στα Σπάτα ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι να παίρνουν μέρος και να θέτουν υποψηφιότητα για να είναι έστω στον πάγκο. Τα πάντα ωστόσο φαίνεται πως θα κριθούν την τελευταία στιγμή, με τον Σέρβο τεχνικό να είναι αυτός που θα κρίνει αν μπορούν να είναι διαθέσιμοι.

Από εκεί και πέρα, όλα δείχνουν πως ο Γκατσίνοβιτς θα είναι εκτός και από αυτό το παιχνίδι ενώ θυμίζουμε πως δεν υπολογίζεται και ο Μάνταλος λόγω της αποβολής του στο Βέλγιο. Ο τραυματίας Περέιρα, που έχει μείνει εκτός λίστας, όπως και οι Μαρσιάλ, Οντουμπάτζο, Καλοσκάμης που επίσης δεν είναι στη λίστα, βρίσκονται εκτός πλάνων για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Αρκετά και σημαντικά τα προβλήματα για τον Νίκολιτς ο οποίος είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει το πλάνο του με όσους είναι διαθέσιμοι. Εξάλλου στη συνέντευξη Τύπου άφησε να εννοηθεί πως έχει καταλήξει στην εντεκάδα. Τέλος, το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο ενώ θα υπάρχουν και περίπου 220-250 Βέλγοι στις κερκίδες.