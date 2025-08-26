Την ώρα που ο Μάρκο Νίκολιτς αγωνιά για την κατάσταση των Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς και Ζίνι ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ, τα ευχάριστα ήρθαν από τον Δημήτρη Καλοσκάμη στην ΑΕΚ. Αυτό γιατί ο Έλληνας χαφ μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, αρχικά χωρίς επαφές και από Δευτέρα χωρίς περιορισμούς.

Θυμίζουμε πως ο 20χρονος άσος είχε υποστεί κάταγμα κλείδας το καλοκαίρι στην προετοιμασία και είχε επιστρέψει στην Αθήνα, για να υποβληθεί σε επέμβαση. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για απουσία 2,5-3 μηνών από την αγωνιστική δράση, ωστόσο όπως φαίνεται θα επιστρέψει πολύ νωρίτερα.

Ουσιαστικά ο Καλοσκάμης θα είναι διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων των Σεπτέμβριο. Έτσι, ο Νίκολιτς θα έχει στα χέρια του ακόμα μία λύση για τη μεσαία του γραμμή, η οποία αυτή την στιγμή είναι αποδεκατισμένη.