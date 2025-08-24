Πρεμιέρα με το… δεξί για την ΑΕΚ στη φετινή Super League καθώς παρά τις έξι αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς στο αρχικό σχήμα, η Ένωση έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και επικράτησε εύκολα με 2-0 του Πανσερραϊκού στην «Opap Arena». Έξι μήνες και μία μέρα μετά την τελευταία τους νίκη σε αγώνα πρωταθλήματος (3-0 τον Αστέρα στις 23 Φεβρουαρίου) οι «κιτρινόμαυροι» έβαλαν τέλος σε αυτό το μαύρο σερί και παράλληλα έφτιαξαν ακόμη περισσότερο την ψυχολογία τους ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με την Άντερλεχτ την Πέμπτη (28/8) για το Conference League.

Η μοναδική τελική των Σερραίων στο πρώτο μέρος λίγο έλειψε να καταλήξει στα δίχτυα καθώς μόλις στο 5ο λεπτό και μετά από βαθιά μπαλιά, ο Ιβαν πήρε την κεφαλιά, Βίντα και Μουκουντί έχασαν τον Γκριν που έφυγε τετ α τετ με τον Στρακόσα, αλλά ο αλβανός τερματοφύλακας τον νίκησε. Από αυτή τη φάση κι έπειτα, η Ένωση κυριάρχησε απόλυτα και έκλεισε τον Πανσερραϊκό στο μισό γήπεδο. Στο 10’ ο Μάνταλος απείλησε με κεφαλιά και στο 13’ η μπάλα στρώθηκε στον Ζίνι που με πλάτη στο τέρμα επιχείρησε να σκοράρει με τακουνάκι, αλλά ο Τιναλίνι έβγαλε σε κόρνερ.

Η ΑΕΚ έβγαζε καλές συνεργασίες, έχοντας σε καλό βράδυ τόσο τα εξτρέμ όσο και τα μπακ της και στο 21’ κέρδισε πέναλτι όταν από κάθετη του Πινέδα ο Ρότα γύρισε στον Ζίνι και εκείνος πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια. Ο Πολυχρόνης έδωσε όμως πέναλτι πάνω στον ανγκολέζο επιθετικό για το μαρκάρισμα πάνω του από τον Γκελασβίλι αμέσως μετά το πλασέ. Ο Μάνταλος ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 23’. Τέσσερα λεπτά μετά, ο δραστήριος Ζίνι ήταν αυτός που σκόραρε και πέτυχε το πρώτο του γκολ σε επίσημο παιχνίδι με τα κιτρινόμαυρα. Ο Πένραϊς έκανε ωραίο γύρισμα από τα αριστερά, ο Πιερό δεν μπόρεσε να βάλει την προβολή και η μπάλα στρώθηκε στον Ζίνι που με πλασέ έγραψε το 2-0. Στο 36’ όμως ο νεαρός άσος αντικαταστάθηκε δακρυσμένος από τον Μαρίν έχοντας ενοχλήσεις και υπάρχει αγωνία για την κατάστασή του. Ενδιάμεσα ο Κοϊτά είχε υποχρεώσει τον Τιναλίνι σε σπουδαία επέμβαση με δυνατό σουτ που επιχείρησε και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς μεγάλη ευκαιρία, αλλά με την ΑΕΚ να ψάχνει ένα τρίτο γκολ για να τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι.

Αυτό επιχείρησε να κάνει και με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και μετά από κόρνερ του Μαρίν ο Βίντα είδε δύο φορές στην ίδια φάση τον Τιναλίνι να του λέει «όχι» σε κοντινά σουτ. Από τρομερή ενέργεια του Ελίασον στο 49’ ο Μουκουντί αστόχησε από κοντά σε κεφαλιά, σε φάση που εξετάστηκε για πέναλτι πάνω στον Καμερουνέζο, αλλά το VAR έδειξε πως έχει προηγηθεί οφσάιντ του Ελίασον νωρίτερα και έτσι το ματς συνεχίστηκε. Από ωραία σέντρα του Ρότα στο 60’ ο Πιερό με κεφαλιά-ψαράκι σκόραρε και πίστεψε πως έβαλε τέλος στην κακοδαιμονία του, αλλά σύντομα είδε το σημαιάκι σηκωμένο και το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 63’ ο Ιβάν είχε μία καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους, με την ΑΕΚ σταδιακά να ρίχνει τον ρυθμό της, έχοντας προφανώς το μυαλό της στην κρίσιμη ρεβάνς της Πέμπτης. Μία φάση με τον Πινέδα στο 78′, δεν ανησύχησε τους Σερραίους και το παιχνίδι «έσβησε» στο 2-0, με τον κόσμο στις κερκίδες να ζητά πρόκριση.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα (83′ Οντουμπάτζο), Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (70′ Κουτέσα), Ελίασον (83′ Λιούμπισιτς), Ζίνι (36′ Μαρίν), Πιερό

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι, Λύρατζης, Λιάσος (65′ Μπανζακί), Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ουαγκέ (46′ Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84′ Δοϊρανλής)