Ο Πανσερραϊκός θα έχει μερίδα οπαδών του στο πλάι του στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Oι φίλαθλοι της ομάδας των «λιονταριών» θα φιλοξενηθούν στην θύρα 48 και το κόστος του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σας ενημερώνει πως ενόψει του αγώνα ΑΕΚ-Πανσερραϊκός που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24/08/2025 και ώρα 20:15 στο γήπεδο “Opap Arena”, οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα φιλοξενηθούν στην θύρα 48 και το κόστος του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριο σας από το παρακάτω link μέσω της ticketmaster:

https://www.ticketmaster.gr/retail/aek-panserraikos_sgpl_2142089.html#

Για την είσοδο στο γήπεδο ισχύουν τα προβλεπόμενα και είναι απαραίτητη η χρήση του gov.gr wallet.

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Πανσερραϊκού και η είσοδος τους στο γήπεδο θα πρέπει να γίνει μεμονωμένα».