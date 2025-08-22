Μία πολύ άσχημη είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) καθώς έφυγε από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του σε ηλικία 60 ετών ο Δημήτρης Μανίτσας.

Πρόκειται για τον μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες φροντιστή της ΑΕΚ σε Νέα Φιλαδέλφεια και Σπάτα, σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις κατηγορίες του συλλόγου.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη φυσικά στους οικείους του αλλά και σε όλη την οικογένεια της Ένωσης όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Ο αποχαιρετισμός του Ηλία Ατματζίδη:

«Πολύ άσχημη μέρα για την οικογένεια της ΑΕΚ. Ένας στρατιώτης της ιδέας της, ένας άνθρωπος που δεν έφυγε ποτέ από κοντά της εδώ και δεκαετίες δεν είναι πια εδώ. Ο Δημήτρης Μανίτσας ήταν ξεχωριστός γιατί ήταν… πολύ ΑΕΚ και το έδειξε με πράξεις. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε κατηγορία, σε κάθε τμήμα της, ήταν εκεί να την υπηρετήσει. Η καρδιά του τον πρόδωσε, μία καρδιά που χτυπούσε μόνο για την ΑΕΚ.

Μητσάρα σε ευχαριστούμε για όλα. Κανείς μας δεν ξεχνά.

Καλό ταξίδι…».