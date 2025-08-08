Δημοφιλή
Αιχμές του Αρντά Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Ο τεχνικός της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν, έκανε ένα καυστικό σχόλιο για τον διαιτητή της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκο, Έρικ Λάμπρεχτς, ενώ τόνισε ότι δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή της Σαχτάρ: Για το αν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα: «Πάντα παίζουμε για να νικήσουμε, οπότε […]
Τουμπά: «Δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε»
Ο Αχμέντ Τουμπά σχολίασε το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαχτάρ, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο του συμπαίκτη, Ανάς Ζαρουρί. Αναλυτικά οι δηλώσεις του κεντρικού αμυντικού των Πράσινων: «Δεν ήταν εύκολος αγώνας, η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που σχεδόν κάθε χρόνο παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κοιτάξαμε να κάνουμε έναν σωστό αγώνα, να σταθούμε σοβαρά […]
Tο σημερινό έργο, θα το δούμε και στην Αυστρία
Δεν αναμενόταν κάτι καλύτερο, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της χρονιάς του ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που συνέβαινε, θα έπρεπε να προκαλέσει περισσότερο προβληματισμό παρά ενθουσιασμό. Η ομάδα ήταν πάνω κάτω αυτή που βλέπαμε στις Ευρωπαϊκές πρεμιέρες της Ιούλιο ή Αύγουστο, με εξαίρεση το 2022 εννοείται. Προσηλωμένη στο τακτικό σκέλος, υποφερτή κυκλοφορία, όχι πολλά τρεξίματα αλλά ούτε […]
Βιτόρια: «Μας αφήνει πίκρα»
Στις χαμένες ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός στο ματς με τη Σαχτάρ, στάθηκε ο Ρουί Βιτόρια στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με την ουκρανική ομάδα. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια: «Κάναμε καλό παιχνίδι με έναν καλό αντίπαλο, γιατί αναγνωρίζουμε την αξία του αντιπάλου. Είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπίσεις τη Σαχτάρ. Οι πιο σημαντικές […]
Kώτσιρας: «Θα έρθουν τα γκολ»
Ο Γιάννης Κώτσιρας αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Σαχτάρ, στη μαχητικότητα που είχαν οι Πράσινοι, αλλά και στη νίκη που λείπει και θα: “δώσει αυτοπεποίθηση”. Αναλυτικά οι δηλώσεις του έμπειρου μπακ του Παναθηναϊκού μετά το παιχνίδι με τη Σαχτάρ: «Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Σαχτάρ έχει ποιοτικό ρόστερ. Μέχρι και οι […]