Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Άρσεναλ στο «Emirates».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε, τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν θα επικεντρωθώ σε κάτι απλό όπως το περιστατικό με τον Γκριεζμάν.

Είναι προφανές, ήταν φάουλ. Ο διαιτητής είπε ότι υπήρξε φάουλ νωρίτερα από τον Μαρκ (Πουμπίλ) σε έναν από τους παίκτες τους. Δεν θα επικεντρωθώ σε αυτό, γιατί θα ήταν μια δικαιολογία και δεν θέλω να βρίσκω δικαιολογίες.

🚨 Diego Simeone: “If I have the strength to keep trying for one more year? Not now, now surely not.” @ESPNArgentina pic.twitter.com/B2DNL2nS4P — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 5, 2026

Λοιπόν, αν αποκλειστήκαμε, είναι επειδή οι αντίπαλοί μας άξιζαν να προκριθούν, άδραξαν τη μεγάλη τους ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και την αξιοποίησαν».

Ο Σιμεόνε πρόσθεσε: «Φτάσαμε σε ένα σημείο που κανείς δεν φανταζόταν, να αγωνιζόμαστε με μια ομάδα με απίστευτη οικονομική δύναμη. Νιώθω περήφανος που βρίσκομαι εκεί που είμαι.

Στην προετοιμασία, όταν παρουσιάστηκε η ομάδα, είπα ότι θα αγωνιστούμε. Και αγωνιστήκαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, αλλά έχουμε φτάσει σε σημεία που δεν είναι εύκολο να φτάσεις.

Πρέπει να το αποδεχτούμε και να ευχαριστήσουμε αυτούς τους παίκτες για αυτό που έκαναν».

Η Ατλέτικο ολοκληρώνει τη σεζόν χωρίς τίτλο σε La Liga και κύπελλο, ωστόσο ο Αργεντινός στάθηκε στην ευρωπαϊκή της πορεία, λέγοντας: «Έχουμε αναπτυχθεί τρομερά σε κάθε πτυχή, είμαστε ένας σύλλογος αναγνωρισμένος στην Ευρώπη και τον κόσμο. Αλλά οι οπαδοί θέλουν να κερδίζουν. Το να φτάσεις στον ημιτελικό δεν είναι αρκετό».

Για το μέλλον του ανέφερε: «Αν έχω τη δύναμη να συνεχίσω να προσπαθώ για έναν ακόμη χρόνο; Όχι τώρα, σίγουρα όχι αυτή τη στιγμή».