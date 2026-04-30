Μπορεί οι περισσότεροι φίλοι του ποδοσφαίρου να απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό ματς με καταιγισμό γκολ, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε διαφορετική άποψη για την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου.

Στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με σκορ 5-4 υπέρ των Παριζιάνων και πρόσφερε πλούσιο θέαμα, ένταση και εντυπωσιακές φάσεις, οι δύο ομάδες έδειξαν έντονα επιθετικό πρόσωπο, με τα πέντε από τα εννέα γκολ να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα για τους θεατές, ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται. Μετά την ισοπαλία της ομάδας του με την Άρσεναλ (1-1), σχολίασε πως τέτοια σκορ δεν αφήνουν ικανοποιημένους τους προπονητές, καθώς αναδεικνύουν αδυναμίες στην άμυνα, παρότι παραδέχθηκε ότι ως θέαμα ήταν ευχάριστο για το κοινό.

Ο Σιμεόνε προσέγγισε το παιχνίδι καθαρά από τακτική σκοπιά, δίνοντας έμφαση στα αμυντικά κενά που επέτρεψαν να σημειωθούν τόσα γκολ, σε μια άποψη που σίγουρα σηκώνει συζήτηση.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Όταν ένα παιχνίδι τελειώνει 5-4, όλοι λένε: Τι σπουδαίο ματς… κι εγώ λέω: μας έβαλαν 5 γκολ. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό παιχνίδι για εμάς τους προπονητές, αλλά στην τηλεόραση, φυσικά, ήταν ωραίο να το παρακολουθεί κανείς».