Ένταση ξέσπασε στο τέλος του αγώνα Ατλέτικο – Άρσεναλ, με τους Σιμεόνε και Γουάιτ να έρχονται σε διαπληκτισμό λόγω του περιστατικού που σημειώθηκε με τον Άγγλο αμυντικό. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ενώ αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, ο Γουάιτ πάτησε το έμβλημα της Ατλέτικο που βρισκόταν στο γρασίδι, προκαλώντας την αντίδραση του Τζουλιάνο Σιμεόνε.

Ο «Τσόλο», με μια έντονη κίνηση, προσπάθησε να τονίσει στον Γουάιτ την έλλειψη σεβασμού που επιδεικνύει προς την ομάδα και το γήπεδο της Ατλέτικο.

Η Άρσεναλ έχει τη ρεβάνς στο «Έμιρεϊτς» και παρά την ήττα, εκφράζει παράπονα για μια αμφισβητούμενη φάση πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η απορία που γεννάται είναι αν ο αμυντικός της Άρσεναλ το έκανε επίτηδες ή καταλάθως.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα