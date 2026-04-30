«Αυτή η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να ασχοληθεί με τα προβλήματα των μικρομεσαίων, των μικρών και των πολύ μικρών επαγγελματιών, όπως οι αλιείς, ούτε έχει συνολικά στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη με το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων Ελλάδας, τονίζοντας παράλληλα την πολύ μεγάλη σημασία που έχει για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο συγκεκριμένος κλάδος.

«Θέλω να σας εκφράσω εκ των προτέρων τη στήριξη μου στα αιτήματα ενός κλάδου, ο οποίος είναι κρίσιμος πρώτα απ’ όλα για την αποκέντρωση, για την περιφερειακή ανάπτυξη και την τοπική οικονομία. Είναι σημαντικός για αυτό που λέμε “ελληνική ταυτότητα” και βέβαια για να έχουν ποιοτικά και φθηνά προϊόντα οι Έλληνες καταναλωτές στο τραπέζι τους» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο αγωνίζεται για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, υπενθυμίζοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκεί, τις τροπολογίες που έχει καταθέσει, αλλά και την πρόταση να υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προχωρήσει σε συνεχείς παρεμβάσεις με προτάσεις για την άμεση μείωση του κόστους των καυσίμων για τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, για τον μηχανισμό αποζημιώσεων για ζημιές από θαλάσσια θηλαστικά, περιβαλλοντικές μεταβολές και ξενικά είδη, για την υπεραλίευση, για τη χρηματοδότηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων αλιέων και τις στρεβλώσεις που αποκλείουν σημαντικό αριθμό επαγγελματιών, καθώς και για την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών για την πάταξη της παράνομης αλιείας.

Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Εκτός από τη συνάντηση που πραγματοποίησε ο ίδιος με τον Κύπριο Επίτροπο Αλιείας, Κωνσταντίνο Καδή, η ευρωομάδα του κόμματος έχει ζητήσει τη δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της μικρής και παραδοσιακής αλιείας, έχει ταχθεί υπέρ της ανάγκης ειδικών μέτρων στήριξης των μεσογειακών χωρών, της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, της ανάγκης χρηματοδότησης δράσεων αντιμετώπισης των ξενικών ειδών και της μείωσης της γραφειοκρατίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως στηρίζει την προσπάθεια των επαγγελματιών αλιέων για τη δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης της παράκτιας αλιείας και αποκάλυψε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ετοιμάσει σχετική τροπολογία. Δεσμεύτηκε δε, για τη συνέχιση της στενής παρακολούθησης όλων των θεμάτων αλιείας σε συνεργασία με τους φορείς του.

«Εμείς ζητάμε μια άλλη στρατηγική για την περιφέρεια της χώρας, αλλά ζητάμε και αλλαγή πολιτικής. Οφείλω να σας πω ότι όσες πρωτοβουλίες κι αν έχουμε πάρει, βρίσκουμε ή κλειστές πόρτες ή κλειστά αυτιά. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε και ως κοινωνία την ευθύνη να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Γιατί αν δεν υπάρχουν οι Έλληνες αλιείς και η παράκτια αλιεία, δεν θα έχουμε ούτε ποιοτικά προϊόντα, ούτε προστασία των ιχθυοαποθεμάτων, ούτε προστασία των προστατευόμενων περιοχών, δεν θα έχουμε ζωή στην περιφέρεια και δεν θα λειτουργούν και οι τοπικές κοινωνίες συνολικά» τόνισε καταλήγοντας.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης Αγροτικής πολιτικής Βασίλης Κόκκαλης, ο πρώην υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, η αν. Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, το μέλος της ΚΕ Σοφία Ρίζου και το μέλος του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής Ναπολέων Καππάτος.