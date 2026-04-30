Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προορισμένος να αποτύχει και θα επιδεινώσει τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο.

«Οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής ναυτικού αποκλεισμού είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο (…) και προορίζεται να αποτύχει», ανέφερε ο ιρανός πρόεδρος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την προαναγγελία του Λευκού Οίκου για παράταση του αποκλεισμού «επί πολλούς μήνες».

Καθώς οι δηλώσεις της Ουάσινγκτον προκάλεσαν άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι τέτοια μέτρα «όχι μόνο δεν επιτρέπουν τη βελτίωση των συνθηκών της περιφερειακής ασφάλειας, αλλά αποτελούν πηγή έντασης και διατάραξης της σταθερότητας στον Κόλπο».

Αντιδράσεις και διεθνείς κινήσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τις πρεσβείες της να πείσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε διεθνή συμμαχία για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ.

Το ίδιο δημοσίευμα, επικαλούμενο τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, αποκάλυψε την ύπαρξη σχεδίου με την ονομασία «Μηχανισμός ελεύθερης ναυσιπλοΐας». Μέσω αυτού, ένας συνασπισμός υπό αμερικανική ηγεσία θα μοιραζόταν πληροφορίες, θα συντόνιζε διπλωματικές ενέργειες και θα επέβαλε κυρώσεις.

Δεδομένων των δηλώσεων αμερικανού αξιωματούχου ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να συνεχίσει τον αποκλεισμό επί μήνες, το τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει: «Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει τη συλλογική μας ικανότητα για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και για την προστασία της παγκόσμιας οικονομίας». Το έγγραφο χαρακτηρίζει «ουσιαστικής» σημασίας τη συλλογική δράση για την «επιβολή σημαντικού τιμήματος στην παρεμπόδιση της διέλευσης από το Στενό» από το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πιέσει τους ευρωπαίους συμμάχους του να επέμβουν στα τέλη Μαρτίου, εκφράζοντας στη συνέχεια τη δυσαρέσκειά του για την άρνησή τους να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Κλιμάκωση και απειλές

Η τιμή του πετρελαίου ανήλθε στα 125 δολάρια μετά τις αμερικανικές δηλώσεις για παράταση του ναυτικού αποκλεισμού. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό στη ναυσιπλοΐα λόγω του ιρανικού και αμερικανικού αποκλεισμού.

Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 8 Απριλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις 13 Απριλίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο της κυκλοφορίας των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων.

Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν προειδοποιήσει με αντίποινα, εάν η Ουάσινγκτον δεν άρει τον αποκλεισμό. «Δεν θα ανεχτούμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Αν συνεχισθεί, το Ιράν θα απαντήσει», τόνισε ο Μόχσεν Ρεζάι, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο ίδιος προειδοποίησε κατά της επανάληψης εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν «στη βύθιση αμερικανικών πλοίων και στην αιχμαλώτιση μεγάλου αριθμού στρατιωτών του εχθρού».

Παράλληλα, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού του Ιράν απείλησε με ανάπτυξη νέων ναυτικών όπλων στο άμεσο μέλλον.

Αντιδράσεις στην Τεχεράνη

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μόχσεν Πακνετζάντ, υποβάθμισε τις επιπτώσεις του αμερικανικού αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. «Οι εργαζόμενοι στην πετρελαϊκή βιομηχανία εργάζονται αδιάκοπα για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία», πρόσθεσε.