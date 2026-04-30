Συμβαίνει για δεύτερη φορά πριν από ματς των play offs και αναπόφευκτα προκαλεί ενδιαφέρον. Οχι τόσο διότι δεν πρόκειται για παρτίδες… όποιες και όποιες αλλά επί της ουσίας για δύο τελικούς στη σειρά – πρώτα ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, έπειτα ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Κυρίως γιατί επιβεβαιώνει όλα εκείνα τα μικρά και μεγάλα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του δοκιμάζουν τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες προσπαθώντας να επαναφέρουν τους Ερυθρόλευκους στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Από τον Ροντινέι δεξί εξτρέμ μπροστά από τον Κοστίνια και το «ορθόδοξο» 4-2-3-1 ως μια νέα μεθοδολογία προπόνησης που πήρε το ρεπό της εβδομάδας από την Τρίτη και το πήγε στην… Πέμπτη!

Ναι, ρεπό σήμερα στον Ρέντη. Με τον Βάσκο να έχει δώσει ρητή εντολή πως δεν θέλει κανείς από τους ποδοσφαιριστές του να το «αγνοήσει» επιδιώκοντας να επισκεφτεί το αθλητικό κέντρο της ομάδας για ένα έξτρα ατομικό πρόγραμμα κ.λπ. Τους το είχε πει και πριν απ’ τον Παναθηναϊκό (19/4). Πιθανότατα θα το επανέλαβε και χθες. Θέλει τρία 24ωρα πριν από την Τούμπα να «αδειάσει» το κεφάλι από ποδόσφαιρο. Κυρίως όμως θέλει την Πέμπτη ως μέρα αποφόρτισης σε αυτόν τον νέο προπονητικό κύκλο που ενέκρινε και εφάρμοσε με τους συνεργάτες του έπειτα από την πρεμιέρα των play offs με την ΑΕΚ (5/4).

Οχι μόνο

Για να γίνει κατανοητό; Εκείνο το ματς με την Ενωση ήταν μάλλον το χειρότερο φετινό για τους Ερυθρόλευκους. Μια αναμέτρηση που ερχόταν και εκείνη από (εθνική) διακοπή δύο εβδομάδων και που χαρακτηρίστηκε από την κακή απόδοση της ομάδας. Χωρίς ένταση, χωρίς να μπορούν να επικρατήσουν στις προσωπικές μονομαχίες κ.λπ. Μια εμφάνιση που βάρεσε καμπανάκι στο τιμ.

Εκεί λοιπόν στα διαδοχικά μίτινγκ του τεχνικού τιμ δεν αποφασίστηκε ο Ολυμπιακός να αλλάξει μόνο τον σχηματισμό του (εγκαταλείποντας το 4-4-2) ή να εμπιστευτεί την περσινή του εκδοχή – 11 πρωταθλητές 2025 στο αρχικό σχήμα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Εφτασαν στο σημείο οι εμπλεκόμενοι να αλλάξουν και τη μεθοδολογία της προπόνησης. Με την προσδοκία ότι αυτό θα συμβάλει για να αλλάξει η εικόνα τους.

Μεθοδολογία

Δεν είναι κανονικό να παίζεις ποδόσφαιρο κάθε 15 ημέρες. Πολλώ δε μάλλον αυτό να κρατά ενάμιση μήνα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ομάδες σαν τον Ολυμπιακό που συμμετέχουν ταυτόχρονα σε δύο και τρεις διαφορετικές διοργανώσεις έχουν ως πρόβλημα ότι δεν υπάρχει χρόνος από το ένα ματς ως το άλλο. Οχι να παίζουν κάθε δύο εβδομάδες. Ολα τα «μικρά» λοιπόν είναι προσαρμοσμένα στις παραπάνω ρυθμίσεις.

Για ματς κάθε τρεις – τέσσερις μέρες. Για ματς κάθε εβδομάδα έστω. Για αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα πρόβλεψη δεν υπάρχει. Και συμβαίνει υποχρεωτικά για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι χρονιά που καταλήγει σε Παγκόσμιο Κύπελλο, άρα οι ημερομηνίες ως το φινάλε της σεζόν συγκεκριμένες. Επρεπε να χωρέσει η εθνική διακοπή τέλη Μάρτη, η διακοπή του Πάσχα, η διακοπή για τον τελικό του Κυπέλλου.

Το άλλαξαν

Είναι σίγουρα ιδιαίτερο λοιπόν ότι το τιμ των Ερυθρόλευκων τα πήρε όλα τα παραπάνω και τα επεξεργάστηκε. Και ότι έφτασε ουσιαστικά στο αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια νέα ρουτίνα για το γκρουπ του. Μια μεθοδολογία προπόνησης που η κορύφωσή της προκύπτει στο 15ήμερο. Στην προηγούμενη κατάσταση, όταν ο Ολυμπιακός είχε π.χ. ματς Κυριακή με Κυριακή το πρόγραμμα είχε ως εξής: Μια σύντομη προπόνηση αποκατάστασης τη Δευτέρα. Ρεπό την Τρίτη. Και έπειτα στη σειρά προπονήσεις Τετάρτη – Σάββατο. Στα οκταήμερα με τρία ματς Σάββατο – Τετάρτη – Κυριακή που ήταν πολύ συνηθισμένα τις μέρες του Champions League, η προπόνηση αποκατάστασης ήταν Κυριακή πρωί και το ρεπό Δευτέρα. Προπόνηση Τρίτη, ματς Τετάρτη και προπονήσεις Πέμπτη – Σάββατο ως το ματς της Κυριακής.

Αν…

Τι κάνουν τώρα λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι έπειτα από εκείνη την ήττα με την ΑΕΚ για να λύσουν αυτή την εξίσωση «15 ημερών»; Εφτιαξαν ένα άλλο πρόγραμμα προπόνησης. Την εβδομάδα μετά τα ματς με ρεπό την Τρίτη και το Σαββατοκύριακο. Την εβδομάδα πριν από τα ματς με ρεπό την Πέμπτη. Και είναι βέβαιο ότι δούλεψε στη Λεωφόρο αν σκεφτεί κανείς την ποιοτική διαφορά στην παρουσία του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα το ξανακάνει με θέα στην Τούμπα. Στη διαδρομή ως την αναμέτρηση που εν πολλοίς θα αποφασίσει αν οι Πειραιώτες θα μείνουν ζωντανοί για την κατάκτηση του τίτλου ως το τέλος.