Με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης καθορίζονται αναλυτικά οι όροι πρόσβασης στο σύστημα, η διαδικασία λειτουργίας της πλατφόρμας, τα είδη των εκδιδόμενων πιστοποιητικών, το κόστος των σχετικών εγγράφων, καθώς και η νομική τους ισχύς.

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Διαθηκών , μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες και να αιτούνται επίσημα πιστοποιητικά και αντίγραφα πράξεων που απαιτούνται για τη διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων.

Το Μητρώο Διαθηκών, που λειτουργεί πλήρως από τις 14 Απριλίου 2026, εξυπηρετεί:

Την ηλεκτρονική καταχώριση όλων των τύπων διαθηκών. Την ηλεκτρονική καταχώριση των πράξεων ανάληψης και ανάκλησης διαθηκών. Τη δημοσίευση διαθηκών μετά τον θάνατο του διαθέτη. Την καταχώριση πράξεων κήρυξης κύριων ιδιόγραφων διαθηκών. Τη χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών: α) ύπαρξης κατατεθειμένων αλλά αδημοσίευτων διαθηκών, β) δημοσίευσης ή μη διαθήκης, γ) αντιγράφου της πράξης δημοσίευσης διαθήκης, δ) αντιγράφου της πράξης απόρριψης διαθήκης, ε) αντιγράφου της πράξης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης και στ) αντιγράφου της πράξης απόρριψης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης. Τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, της ασφάλειας και της διαφάνειας της διαδικασίας.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα αποτελείται από δύο διακριτές εφαρμογές: την πύλη εισόδου (portal) για όλους τους πολίτες με την ονομασία diathikes.gr και την πύλη εισόδου (portal) των συμβολαιογράφων – μελών των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΕΣΣΕ) αλλά και των πιστοποιημένων χρηστών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΣΣΕΑΠΑΔ) με την ονομασία notariatservices.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες μπορούν μέσω των προσωπικών κωδικών που έχουν στο Taxisnet να υποβάλουν αίτηση για αναζήτηση διαθήκης, δημοσίευση ή μη διαθήκης, αντιγράφου της πράξεως δημοσίευσης ή απόρριψης δημοσίευσης διαθήκης και αντιγράφου της πράξης απόρριψης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης.

Η προσβασιμότητα

Τι ακριβώς προβλέπεται με βάση την υπουργική απόφαση για την προσβασιμότητα των πολιτών στην ψηφιακή πλατφόρμα;

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τα έξι πιστοποιητικά που στο εξής θα μπορεί κάθε πολίτης να αιτείται μέσω της πύλης εισόδου (portal) diathikes.gr. Ποια είναι αυτά; Βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη αδημοσίευτης, κατατεθειμένης διαθήκης, χορήγηση πιστοποιητικών περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, έκδοση αντιγράφου της πράξης δημοσίευσης διαθήκης, έκδοση αντιγράφου της πράξης απόρριψης δημοσίευσης διαθήκης, έκδοση αντιγράφου της πράξης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης και έκδοση αντιγράφου της πράξης απόρριψης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης.

Στην ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται και το τέλος χρήσης που θα καταβάλλεται για κάθε πιστοποιητικό από τον αιτούντα, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης εκ των προτέρων το κόστος των εγγράφων που ζητάει. Ετσι, για τη χορήγηση πιστοποιητικού αναζήτησης κατατεθειμένης αλλά αδημοσίευτης διαθήκης το κόστος ορίζεται σε 25 ευρώ, για τη χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης σε 25 ευρώ, για την έκδοση αντιγράφου πράξης δημοσίευσης διαθήκης σε 35 ευρώ, για την έκδοση αντιγράφου πράξης απόρριψης δημοσίευσης διαθήκης σε 35 ευρώ, για την έκδοση αντιγράφου πράξης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης σε 45 ευρώ και για την έκδοση αντιγράφου πράξης απόρριψης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης σε 45 ευρώ.

Τα 5 βήματα

Ας δούμε τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος πολίτης ο οποίος θέλει να εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς αποτελεί πια παρελθόν η έκδοσή τους από τα κατά τόπους πρωτοδικεία.

Βήμα 1ο. Η είσοδος των πολιτών στην πύλη εισόδου (portal) diathikes.gr πραγματοποιείται μέσω των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.

Βήμα 2ο. Ο αιτών πολίτης δηλώνει αν ζητάει τα πιστοποιητικά για τον ίδιο ή ενεργεί για λογαριασμό τρίτου προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Βήμα 3ο. Αν ο αιτών πολίτης υποβάλλει την αίτηση για τον ίδιο, τότε εκτός των ονόματός του, επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου και ΑΦΜ υποχρεούται να καταχωρίσει στην πύλη εισόδου (portal) diathikes.gr στοιχεία που είτε είναι καταχωρισμένα με ελλιπή τρόπο είτε δεν έχουν επικαιροποιηθεί στην ΑΑΔΕ και το ΚΕΔ, δηλαδή το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου.

Βήμα 4ο. Ο πολίτης συμπληρώνει τα στοιχεία του αποβιώσαντος προσώπου, αναρτά τα απαραίτητα έγγραφα (ληξιαρχική πράξη θανάτου κ.λπ.) και μετά την καταβολή του ανάλογου τέλους η αίτηση υποβάλλεται προς έλεγχο στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΣΣΕΑΠΑΔ) που τηρεί το Μητρώο Διαθηκών.

Βήμα 5ο. Μετά τον έλεγχο ο αιτών πολίτης λαμβάνει σε μορφή PDF το σχετικό έγγραφο, τη χορήγηση ή έκδοση του οποίου έχει αιτηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ο πολίτης υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό τρίτου, εκτός από τις προαναφερόμενες κινήσεις θα πρέπει να υποβάλει αποδεικτικό έγγραφο σχετικής εξουσιοδότησης ή εκπροσώπησης και να συμπληρώσει τα στοιχεία του αποβιώσαντος διαθέτη και του προσώπου που εκπροσωπεί.

Τα έγγραφα που μπορούν να εκτυπώσουν οι πολίτες γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθώς είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

Τέλος, με βάση την υπουργική απόφαση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μπορούν να εκδώσουν τα αναγκαία πιστοποιητικά για θανάτους διαθετών από την 1η Νοεμβρίου 2025 και εφεξής καθώς και θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025, αν δεν έχει κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης διαθήκης μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 5264/2025, ή έχει κατατεθεί και έχει αποσυρθεί από το οικείο δικαστήριο.