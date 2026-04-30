Το έντονο ταπεραμέντο τους έδειξαν για άλλη μία φορά οι φίλαθλοι στην Αργεντινή. Στον αγώνα Σαν Λορέντζο – Σάντος για το Sudamericana, ένα «drone» κατέγραψε σε βίντεο την πανοραμική πρόσοψη του γηπέδου της κυανέρυθρης ομάδας.

Τι απεικονίζεται σε αυτό; Πλήθος κόσμου να τραγουδά και να χορεύει έξαλλα σε φρενήρεις ρυθμούς. Εκτός όλων των άλλων, οι οπαδοί της Σαν Λορέντζο σχημάτισαν ένα πανέμορφο κορεό, με τα χρώματα του πολυαγαπημένου τους συλλόγου να πρωταγωνιστούν.

Το πάθος των Λατινοαμερικάνων για τον «βασιλιά» των σπορ είναι ευρέως γνωστό, όπως και η ικανότητά τους να δημιουργούν ηλεκτρισμένες ατμόσφαιρες στα γήπεδα.

Απολαύστε το εντυπωσιακό βίντεο

Για την ιστορία, ο αγώνας ανάμεσα στις δυο ομάδες έληξε ισόπαλος με σκορ 1-1