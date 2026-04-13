Ένας Αργεντινός ποδοσφαιριστής συνελήφθη και απομακρύνθηκε με χειροπέδες από αεροπλάνο της ομάδας του, έπειτα από «αστείο» για βόμβα πριν την απογείωση, που προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση.

Το περιστατικό συνέβη με τη Χιμνασία ι Εσγρίμα ντε Χουχού, η οποία εξετάζει ακόμη και τη λύση της συνεργασίας με τον Εμιλιάνο Εντρίτζι, καθώς η ενέργειά του οδήγησε στην εκκένωση του αεροσκάφους και στην επέμβαση ειδικού κλιμακίου πυροτεχνουργών.

Ο 32χρονος αμυντικός φέρεται να φώναξε «βόμβα» λίγο πριν την αναχώρηση της πτήσης για Μπουένος Άιρες, και τον απομάκρυναν με χειροπέδες. Ενώ, η αεροπορική εταιρεία ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την Αστυνομία Αεροδρομίων (PSA).

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Βάλτερ Μοράλες, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να λυθεί το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οριστική απόφαση. Όπως ανέφερε, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης έχει τεθεί υπό κράτηση και η πτήση έχει ήδη επαναπρογραμματιστεί.

Σε ερώτηση εάν όσα έκανε ο Εντρίτζι ήταν ένα αποτυχημένο αστείο, απάντησε:

«Το πλαίσιο στο οποίο ζει ο κόσμος σήμερα δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αστεία. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το όνομα της Χιμνάσια, γιατί δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είναι ένας παίκτης που βρισκόταν σε ώρα εργασίας και εκπροσωπούσε ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα».