Το πολυαναμενόμενο «Finalissima» ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, που είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο στάδιο «Lusail» στη Ντόχα του Κατάρ, δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Η UEFA, λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στην περιοχή, εξέτασε διάφορα εναλλακτικά σενάρια για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Μεταξύ αυτών ήταν η διεξαγωγή του αγώνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης με ισομερή κατανομή των φιλάθλων, αλλά η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά της Αργεντινής.

Στη συνέχεια εξετάστηκε και η πιθανότητα δύο αγώνων, με τον πρώτο στη Μαδρίτη και τον δεύτερο στο Buenos Aires σε μελλοντική διεθνή περίοδο πριν τα EURO 2028 και Copa America 2028, ωστόσο και αυτή η ιδέα απορρίφθηκε. Έτσι, η αναμέτρηση ακυρώθηκε οριστικά, στερώντας από τους φιλάθλους τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μεγάλο ματς μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης και της κάτοχου του Copa America.