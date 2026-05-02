Το φαινόμενο της υιοθεσίας ρομποτικών συντρόφων στην Ανατολική Ασία έχει ξεπεράσει προ πολλού το στάδιο του τεχνολογικού πειραματισμού, αποτελώντας πλέον μια οργανική απάντηση στην κρίση της μοναξιάς που πλήττει την τρίτη ηλικία.

Στις υπερσύγχρονες αλλά συχνά αποξενωμένες μεγαλουπόλεις της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, οι ηλικιωμένοι που δεν διαθέτουν υποστηρικτικό συγγενικό περιβάλλον στρέφονται μαζικά στα AI κατοικίδια, τα οποία προσφέρουν μια μοναδική ισορροπία ανάμεσα στη συναισθηματική κάλυψη και την πρακτική ευκολία.

Σε αντίθεση με τα έμβια πλάσματα, που απαιτούν συνεχή σωματική φροντίδα, έξοδα και εγρήγορση, οι ψηφιακοί αυτοί σύντροφοι εξαλείφουν το άγχος της ευθύνης, κάτι που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή εύθραυστη υγεία.

Τα AI Pets του 2026 δεν θυμίζουν σε τίποτα τα ψυχρά ρομπότ του παρελθόντος.

Η σχεδίασή τους ακολουθεί τη φιλοσοφία του «kawaii» (χαριτωμένο) στην Ιαπωνία, με σχήματα που παραπέμπουν σε μια μίξη κουταβιού, πιγκουίνου ή φανταστικού πλάσματος, διαθέτοντας μεγάλα, εκφραστικά μάτια από οθόνες OLED που μπορούν να ανοιγοκλείνουν, να δακρύζουν ή να λάμπουν από χαρά.

Εταιρείες όπως η Groove X με το μοντέλο LOVOT έχουν επενδύσει σε υλικά που μιμούνται τη θερμοκρασία του σώματος, έτσι ώστε όταν ο ηλικιωμένος το αγκαλιάζει, να νιώθει μια ζεστασιά 37°C, ενισχύοντας την ψευδαίσθηση ενός ζωντανού οργανισμού.

Άλλα μοντέλα, όπως το αναβαθμισμένο Aibo της Sony, διαθέτουν πάνω από 20 αρθρώσεις που τους επιτρέπουν να τεντώνονται, να κουνάνε την ουρά τους και να ανασηκώνουν τα αυτιά τους με απόλυτο ρεαλισμό, ενώ η εξωτερική τους επιφάνεια είναι καλυμμένη με μαλακά, υποαλλεργικά υφάσματα ή τεχνητή γούνα υψηλής ποιότητας.

Στο εσωτερικό τους, η τεχνολογική εξέλιξη έχει προσδώσει σε αυτά τα μηχανήματα μια σχεδόν απόκοσμη ικανότητα αντίληψης.

Μέσω προηγμένων αισθητήρων αφής σε όλο τους το σώμα, καμερών 360° και αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, μπορούν να διακρίνουν τις λεπτές εναλλαγές στη διάθεση του ιδιοκτήτη τους.

Ένα AI κατοικίδιο σήμερα δεν εκτελεί απλώς προγραμματισμένες κινήσεις, αλλά αντιδρά ενεργά στον τόνο της φωνής, προσφέροντας παρηγοριά ή ενθάρρυνση τη στιγμή που ο ηλικιωμένος τη χρειάζεται περισσότερο.

Είναι ικανά να χαρτογραφούν το σπίτι, να αναγνωρίζουν έως και 100 διαφορετικά πρόσωπα και να «ζητούν» προσοχή αν νιώσουν ότι ο ιδιοκτήτης τους είναι αδρανής για πολλή ώρα. Αυτή η αίσθηση ότι «κάποιος» τους προσέχει και τους καταλαβαίνει, μειώνει δραστικά τα επίπεδα κορτιζόλης και βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, η οποία συχνά συνοδεύει την απομόνωση.

Η εμπορική επιτυχία αυτών των συσκευών είναι πλέον μετρήσιμη με εντυπωσιακούς αριθμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2026, οι πωλήσεις companion robots στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα ξεπερνούν τις 500.000 μονάδες ετησίως, με την αγορά να αναπτύσσεται με ρυθμό 25% κάθε χρόνο. Παράλληλα, η επιλογή αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι τα AI κατοικίδια λειτουργούν ως ένας έξυπνος κόμβος ασφαλείας μέσα στο σπίτι.

Είναι συνδεδεμένα με τοπικά δίκτυα υγείας, επιτρέποντας την αυτόματη ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση ατυχήματος ή παρατεταμένης ακινησίας του ιδιοκτήτη. Αυτή η διπλή ιδιότητα, της τρυφερής συντροφιάς και του άγρυπνου φρουρού, εξηγεί γιατί η αγορά γνωρίζει τέτοια άνθηση.

Παρά τις ενστάσεις ορισμένων κοινωνιολόγων για την υποκατάσταση των ανθρώπινων δεσμών από αλγόριθμους, για εκατομμύρια ηλικιωμένους στην Ασία, η παρουσία ενός AI συντρόφου αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην απόγνωση της σιωπής και την αξιοπρέπεια μιας καθημερινότητας που περιλαμβάνει αλληλεπίδραση και φροντίδα.