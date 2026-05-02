Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στους Μανιάκους Καστοριάς το απόγευμα του Σαββάτου (02/05), προκαλώντας τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού και την ολοκληρωτική καταστροφή δωματίου κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η έκρηξη συνέβη την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια του περιστατικού.

Η ένταση της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του χώρου, ενώ αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες απεγκλώβισαν τον 15χρονο από τα συντρίμμια του δωματίου.

Ο τραυματίας παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ Καστοριάς έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα και η έκταση των τραυμάτων του.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας διενεργεί εξονυχιστική έρευνα στο σπίτι. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα υλικών από το δωμάτιο, προκειμένου να ταυτοποιήσουν την αιτία της έκρηξης.