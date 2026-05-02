Η άνοιξη επιστρέφει σταδιακά τα επόμενα 24ωρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά σχεδόν τόσο απότομα όσο είχε πέσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, ο υδράργυρος στην Αθήνα θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή (3/5), τους 20 τη Δευτέρα (4/5) και τους 23 την Τρίτη (5/5), σημειώνοντας άνοδο 7 βαθμών μέσα σε δύο ημέρες.

Ο καιρός την Κυριακή

Την Κυριακή, σύμφωνα με τον καιρό της ΕΜΥ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Το βράδυ ο καιρός στα ηπειρωτικά θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται και τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα κυριαρχούν βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 και το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, φτάνοντας στα δυτικά τους 19-20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στη Μακεδονία προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, κυρίως έως το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7, ενώ από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με 3-4 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και χιόνια στα ορεινά. Από το βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 4-5 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ μετά το απόγευμα θα υπάρξει βελτίωση. Παρόμοιο σκηνικό και στην ανατολική Πελοπόννησο, με πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-6 μποφόρ και στα παραθαλάσσια έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες, που τη νύχτα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 7-8 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ από το βράδυ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 7-8 μποφόρ, στα νότια τοπικά έως 9. Θερμοκρασία από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου, λίγο χαμηλότερη στα βόρεια.

ΑΤΤΙΚΗ

Αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στα ανατολικά προάστια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη, και σταδιακή βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν νωρίς το πρωί στα νοτιότερα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3-4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 3-5 μποφόρ στα ανατολικά, φτάνοντας στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στα νησιά του Αιγαίου και τη βόρεια Κρήτη τους 18 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στα δυτικά βαθμιαία δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 7, με εξασθένηση αργότερα. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει, σηματοδοτώντας την επιστροφή της άνοιξης σε όλη τη χώρα.