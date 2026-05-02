Ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Ζακύνθου, όταν πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη-Ζάκυνθος, προσέκρουσε στο μόλο κατά την πρόσδεση.

Σύμφωνα με το tempo24.news το ατύχημα δημιούργησε έντονη ανησυχία ανάμεσα στους επιβάτες του πλοίου, οι οποίοι ευτυχώς δεν υπέστησαν τραυματισμούς. Σε αυτό επέβαιναν 679 επιβάτες, 180 οχήματα, 18 φορτηγά, τέσσερα λεωφορεία , επτά δίκυκλα και έξι αυτοκινούμενα βαν, σύμφωνα με το patrisnews.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που ακολουθούν προκλήθηκαν φθορές στο πλοίο.