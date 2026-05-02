Δεν είναι εύκολο να «χωρέσεις» την ιστορία και τα επιτεύγματα ενός συγκροτήματος που μετρά 45 χρόνια ιστορίας.

Γκρουπ που μάλιστα είναι του μεγέθους των Metallica. Από το 1981 που σχηματίστηκαν στο Λος Αντζελες έως σήμερα, το αμερικανικό heavy metal συγκρότημα έχει πουλήσει πάνω από 165 εκατομμύρια άλμπουμ (παγκοσμίως έως το 2023) και είναι οι τρίτοι καλλιτέχνες με τις καλύτερες πωλήσεις από τότε που άρχισε την καταγραφή η Nielsen SoundScan (εταιρεία που παρακολουθεί τις πωλήσεις από την 1η Μαρτίου 1991). Περίπου 58 εκατομμύρια άλμπουμ έχουν πουλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 2017.

Το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει έντεκα άλμπουμ στούντιο, τέσσερα «ζωντανά» άλμπουμ (συμπεριλαμβανομένων δύο εμφανίσεων με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο), δώδεκα άλμπουμ βίντεο, ένα άλμπουμ με διασκευές, δύο ΕΡ, 37 singles και 39 μουσικά βίντεο.

Οι Metallica έχουν κερδίσει δέκα βραβεία Grammy από 26 υποψηφιότητες. Επίσης έχουν συμπεριληφθεί ανάμεσα στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών από περιοδικά όπως το «Rolling Stone», το οποίο κατέταξε το συγκρότημα στην 61η θέση στη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Το 2009, εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame.

Οσο γνωστοί και αν είναι οι Metallica, ανά τον κόσμο, πάμε να μάθουμε ή να θυμηθούμε δέκα πράγματα για αυτό το σούπερ γκρουπ.

1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ. Το συγκρότημα άρχισε να γράφει πιο σύντομα, πιο απλά τραγούδια εν μέρει λόγω του πόσο βαριεστημένοι φαίνονταν οι θαυμαστές τους κατά τη διάρκεια των συναυλιών. «Συνειδητοποιήσαμε ότι η γενική άποψη ήταν ότι τα τραγούδια ήταν πολύ μεγάλα σε διάρκεια», δήλωσε ο κιθαρίστας Kirk Hammett στο «Rolling Stone» το 1991. Παραδέχτηκε ότι και το συγκρότημα είχε αρχίσει να βαριέται τις περίπλοκες ενορχηστρώσεις των τραγουδιών. «Θυμάμαι να βγαίνω από τη σκηνή ένα βράδυ αφού έπαιξα το “… And Justice for All” και ένας από εμάς είπε: “Γαμώτο, αυτή είναι η τελευταία φορά που παίζουμε αυτό το γ@#$%^ τραγούδι!”».

2 «ENTER SANDMAN». Οι στίχοι του James Hetfield για το «Enter Sandman» αφορούσαν αρχικά τον θάνατο σε μια κούνια. Αν και η μουσική για το «Enter Sandman» ήταν το πρώτο πράγμα που έγραψε το συγκρότημα για το άλμπουμ «Metallica», ο frontman και ρυθμικός κιθαρίστας James Hetfield, θα ολοκλήρωνε τους στίχους του τραγουδιού πάρα πολύ αργότερα. Αρχικά οραματιζόμενος το τραγούδι ως ένα βρέφος που πεθαίνει μυστηριωδώς στην κούνια του, ο Hetfield κλήθηκε από το συγκρότημα και το management τους – μέσω του παραγωγού Bob Rock – να «ηρεμήσει» τους στίχους.

3 «THE BLACK ALBUM». Το 1991, οι Metallica κυκλοφόρησαν το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ τους, που συνήθως αναφέρεται ως «The Black Album». Αυτό το άλμπουμ σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στην καριέρα του συγκροτήματος, καθώς υιοθέτησαν έναν πιο προσιτό ήχο χωρίς να θυσιάσουν τις βαριές ρίζες τους. Επιτυχίες όπως τα «Enter Sandman», «The Unforgiven» και «Nothing Else Matters» εκτόξευσαν το συγκρότημα στην επιτυχία του mainstream, ωθώντας τους σε νέα ύψη.

4 «Hardwired… to Self-Destruct». Το 2016, οι Metallica κυκλοφόρησαν το «Hardwired… to Self-Destruct», ένα διπλό άλμπουμ που παρουσίαζε έναν τέλειο συνδυασμό επιθετικότητας παλιάς σχολής και μοντέρνων ευαισθησιών. Το άλμπουμ έλαβε διθυραμβικές κριτικές και απέδειξε ότι η δημιουργική φλόγα των Metallica συνέχισε να καίει λαμπρά έπειτα από δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία.

5 ΤΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ. Το 1983, οι Metallica κυκλοφόρησαν το πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Kill ‘Em All», ένα αδιάκοπο μπαράζ ταχύτητας και επιθετικότητας που γρήγορα τράβηξε την προσοχή της Metal κοινότητας. Η επιτυχία του άλμπουμ έθεσε τα θεμέλια για τις μελλοντικές προσπάθειες των Metallica και τους χάρισε τον τίτλο «Οι Τέσσερις Καβαλάρηδες του Thrash».

6 ΣΟΛΟ ΑΠΟ… ΡΑΠ. Το σόλο κιθάρας στο «Enter Sandman» ήταν εμπνευσμένο, εν μέρει, από ένα sample σε ένα άλμπουμ του Ice-Τ. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποκαλύψω από πού πήρα στην πραγματικότητα το κιθαριστικό “γλείψιμο” πριν από το breakdown στο “Enter Sandman”», είπε ο Hammett στο Guitar World. «Είναι από το “Magic Man” των Heart, αλλά δεν το πήρα από την έκδοση του Heart. Το πήρα από ένα κομμάτι από το άλμπουμ “Power” του Ice-T, όπου το έκανε sample. Το άκουσα και σκέφτηκα, πρέπει να το κάνω σαν… φίδι!».

7 ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ. Το φεστιβάλ Monsters of Rock του 1991 στη Μόσχα, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Tushino, ήταν ιστορική δωρεάν συναυλία με τους AC/DC, Metallica, Pantera, The Black Crowes και EST (Electro Shock Therapy). Συχνά αναφέρεται ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές ροκ συναυλίες στην ιστορία. Εικάζεται ότι παρόντες ήταν από 500.000 έως 1,6 εκατ. θεατές.

8 ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ. Το 2013, οι Metallica έγιναν το πρώτο συγκρότημα που έπαιξε και στις επτά ηπείρους μέσα σε ένα μόνο έτος, δίνοντας μια συναυλία στην Ανταρκτική για 120 επιστήμονες και νικητές διαγωνισμών.

9 ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ. Στην πρώτη κυκλοφορία της συλλογής «Metal Massacre» του 1982, το όνομα των Metallica είχε αναγραφεί ως «Mettallica». Αυτός ο δίσκος περιείχε το πρώτο τους τραγούδι «Hit the Lights». Και είναι πλέον συλλεκτικό. Το λάθος διορθώθηκε σε επόμενες εκδόσεις του άλμπουμ.

10 «Master of Puppets». Το 2015, το «Master of Puppets» έγινε η πρώτη Metal ηχογράφηση που επιλέχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για διατήρηση στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων ως «πολιτισμικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική». Το άλμπουμ ανανεώθηκε και επανεκδόθηκε ως box set το 2017.