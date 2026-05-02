Αντικείμενο του πόθου για τους λάτρεις του έργου του Ρόι Λιχτενστάιν είναι το έργο του που βγαίνει σε δημοπρασία από τους Christie’ s στη Νέα Υόρκη στις 18 Μαΐου για δύο λόγους. Πρώτον διότι είναι το ένα μόλις από τα δέκα γυναικεία πορτρέτα εμπνευσμένα από κόμικς που δημιούργησε στο απόγειο της καλλιτεχνικής του αναγνώρισης. Και δεύτερον επειδή υπήρξε αθέατο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο λόγος για το «Αγχωμένο κορίτσι» (1964), έργο που ανήκει στη σειρά «Κορίτσι», η οποία περιλαμβάνει έργα όπως το δακρυσμένο «Τρομαγμένο κορίτσι» (1964), το «Σαγηνευτικό κορίτσι» (1964) και το «Κορίτσι με κορδέλα στα μαλλιά» (1965). Η εκτίμηση για το «Αγχωμένο κορίτσι» κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 εκατ. δολαρίων.

Το έργο διαστάσεων 91χ 66 εκ. προέρχεται από το εξώφυλλο του τεύχους Girls’ Romances #97 (1963) της DC Comics που είχε σχεδιάσει ο Τζέι Σκοτ Πάικ. Ωστόσο, ο Λιχτενστάιν απομόνωσε τη σκηνή από το αρχικό της αφήγημα και, αντλώντας από την παράδοση της προσωπογραφίας, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο πρόσωπο της ηρωίδας, στην έκφρασή της και στην ψυχολογία της, προσθέτοντας μια χαρακτηριστική ένταση στο βλέμμα της.

Κάθε έργο της σειράς περιλαμβάνει τις χαρακτηριστικές μικρές κουκκίδες που χρησιμοποιούσαν κυρίως τα κόμικς και οι εφημερίδες τον 20ό αιώνα (Ben – Day dots) και οι οποίες σε μεταγενέστερα έργα του αποδίδονταν από βοηθούς, αλλά εκείνη την περίοδο εξακολουθούσε να τις ζωγραφίζει ο ίδιος. Το συγκεκριμένο έργο, μαζί με το «Ενταση» (1964), είναι τα μόνα δύο της σειράς που δεν είναι ζωγραφισμένα με λάδι.

«Κάθε καλλιτέχνης έχει μια “χρυσή στιγμή”, όπου απομακρύνεται από τη μαθητεία του και διαμορφώνει την ταυτότητά του», δήλωσε η πρόεδρος του τομέα μεταπολεμικής και σύγχρονης τέχνης του οίκου Christie’ s, Σάρα Φρίντλαντερ. «Αυτά τα έργα δημιουργήθηκαν ακριβώς σε αυτή την κορυφαία περίοδο».

Ο σημερινός ιδιοκτήτης του έργου το απέκτησε από τους γνωστούς συλλέκτες της ποπ Αρτ Οράς και Χόλι Σόλομον πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

Η εκτίμηση για το «Αγχωμένο κορίτσι» μπορεί να απέχει αρκετά από τα 95 εκατ. δολάρια – τιμή στην οποία πωλήθηκε το ακριβότερο έργο του καλλιτέχνη. Πρόκειται για τη «Νοσοκόμα» (1964) η οποία δημοπρατήθηκε το 2015 και είναι το τελευταίο έργο της σειράς «Κορίτσι» που έχει εμφανιστεί δημόσια στην αγορά. Σύμφωνα, ωστόσο, με τη βάση δεδομένων Artnet, επτά από τα δέκα ακριβότερα αποτελέσματα δημοπρασιών του Λιχτενστάιν αφορούν γυναικείες μορφές, ενώ ρόλο στην τελική διαμόρφωση της τιμής θα παίξει και το γεγονός ότι πλέον ελάχιστα είναι τα διαθέσιμα έργα ποπ Αρτ αυτού του επιπέδου στην αγορά.

Σπάνιος και άγνωστος Κιθ Χέρινγκ στο σφυρί

Μια σειρά σπάνιων και σε μεγάλο βαθμό άγνωστων έργων του Κιθ Χέρινγκ, τα οποία παρέμεναν για δεκαετίες αθέατα, βγαίνουν τώρα σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s, φωτίζοντας μια πιο προσωπική πλευρά του καλλιτέχνη. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή του στενού φίλου του, Κέρμιτ Οσβαλντ, με τον οποίο ο Χέρινγκ ήταν φίλοι από τα εφηβικά τους χρόνια και περιλαμβάνουν αντικείμενα που του είχε χαρίσει ο ίδιος.

Η ενότητα αυτή, που θα δημοπρατηθεί στις 14 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, περιλαμβάνει όχι μόνο ζωγραφικά έργα αλλά και ασυνήθιστα αντικείμενα, όπως ξυλόγλυπτα, έπιπλα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης – ανάμεσά τους μια παιδική κούνια και μια συρταριέρα (φωτογραφία κάτω, εκτιμάται μεταξύ 250.000 και 300.000 δολαρίων) που ο Χέρινγκ ζωγράφισε για τη γέννηση του παιδιού του φίλου του – μετατρέποντας λειτουργικά αντικείμενα σε έργα τέχνης με τα χαρακτηριστικά του μοτίβα.

Κεντρικό έργο της δημοπρασίας είναι μια αυτοπροσωπογραφία του 1985, από τις μόλις έξι που δημιούργησε ο καλλιτέχνης, στην οποία απεικονίζει το κεφάλι του προσαρμοσμένο σε σώμα λιονταριού, στο πρότυπο της Σφίγγας. Το έργο εκτιμάται μεταξύ 3 και 5 εκατ. δολαρίων (φωτογραφία επάνω). Παράλληλα, περιλαμβάνονται γλυπτά από ξύλο, ζωγραφικά έργα της πρώιμης περιόδου, καθώς και σχέδια που αποτυπώνουν την εξέλιξη της εικαστικής του γλώσσας και τη μετάβασή του από τον δρόμο στη διεθνή σκηνή της τέχνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλά από τα έργα αυτά δεν δημιουργήθηκαν για την αγορά, αλλά ως προσωπικά δώρα, με τη συλλογή να λειτουργεί ως ένα άτυπο αρχείο που αναδεικνύει τη σημασία της προσωπικής σχέσης στην καλλιτεχνική του πρακτική.

Τον Οκτώβριο, επίσης, μια επιλογή από 41 έργα της συλλογής Οσβαλντ θα προσφερθεί επίσης από τους Sotheby’s σε διαδικτυακή δημοπρασία.