Σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Marca», ο Ντάνι Καρβαχάλ δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας για ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ, που αποτελεί έναν από τους αρχηγούς των «μερένχες», δεσμεύεται μέχρι τον Ιούνιο, ωστόσο το κλίμα στο εσωτερικό του συλλόγου δείχνει πως δεν υπάρχει πρόθεση για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Την ίδια στιγμή, ο τραυματισμός του Καρβαχάλ δημιουργεί επιπλέον αβεβαιότητα, καθώς τίθεται εν αμφιβόλω ακόμη και η συμμετοχή του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ισπανίας να καλείται να πάρει τις τελικές αποφάσεις.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα σενάρια, ο Καρβαχάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, βάζοντας πιθανότατα τέλος σε μια μακρά και επιτυχημένη πορεία με τη φανέλα της «βασίλισσας».