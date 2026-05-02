Για άλλη μια φορά, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ότι είναι… επίτευγμα η παρουσία του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ, ενώ ανέφερε ότι είναι χαρούμενος από την προσπάθεια των παικτών του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

O Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά στα Play-Offs, έχοντας μια ισοπαλία και μια ήττα. Σίγουρα θα θέλετε να δείτε περισσότερα το επόμενο διάστημα, οπότε τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, όσον αφορά την απόδοση που θα πρέπει να βελτιωθεί;

«To πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να πω είναι πως για εμάς, με την θέση που ήμασταν πριν, το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν ένα επίτευγμα. Ο κόσμος λέει πως δεν ήταν αρκετό, αλλά ήταν ένα επίτευγμα και τώρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της Λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σ’ αυτό, προπονηθήκαμε καλά και είχαμε θετικές προπονητικές μονάδες τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε έτοιμοι, από φυσική και πνευματική άποψη. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».

H AEK είναι μια ομάδα που κατάφερε να σας κερδίσει δύο φορές, θα έλεγα σε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Το πρώτο ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο παρότι βρεθήκατε πίσω στο σκορ με παίκτη λιγότερο, παρά τα ατομικά λάθη που έγιναν, γυρίσατε, επιστρέψατε στο ματς και ισοφαρίσατε, χάνοντας στο τέλος.

Στο δεύτερο παιχνίδι έμοιαζε να μην υπάρχει διαχείριση κυρίως στο πνευματικό κομμάτι μετά το δεύτερο γκολ… Οπότε περιμένετε ένα ματς που θα μοιάζει σε κάποιο από τα δύο ή θεωρείτε πως θα υπάρξει μια εντελώς διαφορετική συνθήκη σ’ αυτή την αναμέτρηση;

«Ελπίζουμε να είναι διαφορετικά. Ναι, συμφωνώ πως στο πρώτο παιχνίδι κάναμε λάθη και χάναμε με 2-0 στο ημίχρονο. Υπήρξε πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά μόλις σκοράραμε και το δεύτερο γκολ, ένα λεπτό αργότερα υποπέσαμε σ’ ένα ακόμη λάθος στο πέναλτι και χάσαμε το ματς. Είναι κάτι που είδαμε από την αρχή. Ατομικά λάθη μας κόστισαν βαθμούς και πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό. Νομίζω πως το κάναμε με κάποιο τρόπο, αλλά μπορούμε να δούμε πως στο τελευταίο παιχνίδι συνέβη το ίδιο. Στο δεύτερο παιχνίδι, νομίζω πως υπήρχε κάτι άλλο που ανακαλύψαμε. Πνευματικά, όταν δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ, η ομάδα είχε περισσότερα προβλήματα και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Οπότε αυτά είναι τα πράγματα που μάθαμε από τους παίκτες μας και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε για το μέλλον».

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή στα Play-Offs, γι’ αυτό και είναι στην πρώτη θέση. Διαθέτει επίσης έναν παίκτη, τον Λούκα Γιόβιτς που κατάφερε να σκοράρει επτά φορές στα δύο προηγούμενα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζετε κάποιο ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης της ομάδας συνολικά και του συγκεκριμένου παίκτη ειδικά;

«Αναλύσαμε τα πάντα και κάποιες φορές μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, κάποιες άλλες όχι. Αυτό που θέλω να πω, είναι πως οι παίκτες μας προσπαθούν. Προσπαθούν δίνοντας το maximum ο καθ’ ένας από αυτούς, προσπαθούν στα πάντα και αυτό το βλέπεις με τον τρόπο που δουλεύουν. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό… Γιατί το λέω αυτό; Γιατί, αναλύοντας το πρώτο ντέρμπι (σ.σ. με την ΑΕΚ), παίξαμε με πέντε, έχοντας άμυνα των τριών και ήμασταν πολύ κοντά ακόμη κι όταν μείναμε με δέκα παίκτες. Στο δεύτερο ντέρμπι παίξαμε με τέσσερις στην άμυνα και δεχθήκαμε τέσσερα γκολ. Προσπαθούμε να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να αγωνιστούμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα και τα πάει καλά. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε και να νικήσουμε».