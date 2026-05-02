Εκτός αποστολής για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες.

Ο Πορτογάλος αισθάνθηκε ενοχλήσεις, ακολούθησε μέρος του προγράμματος και δεν είναι διαθέσιμος, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει και στις υπηρεσίες των τραυματιών Κάτρη, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι των play offs της SuperLeague με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης και θεραπεία οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.