Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 37χρονο ημεδαπό, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που είχε αναρτήσει σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο 37χρονος κινούνταν με ταχύτητες άνω των 240 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας.

Η έρευνα της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., που εστιάζει στον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών οι οποίες αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε το συγκεκριμένο βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα.

Στο υλικό διακρινόταν οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού να κινείται στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας, αναπτύσσοντας ταχύτητες άνω των 240 χιλιομέτρων την ώρα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οδηγός παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη διερεύνηση του δημοσιοποιημένου υλικού και ταυτοποίησαν τον 37χρονο ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.