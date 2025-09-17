Τη ζωή του έχασε 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, η οποία συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος υπήκοος Βουλγαρίας.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 9 το πρωί στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος. Ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε.

Συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.