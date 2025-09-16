Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Μεσογείων.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες στο ύψος της ΕΡΤ μια μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα πεζό και τον τραυμάτισε σοβαρά.
Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς που εντοπίστηκαν, με διαφορά μερικών ωρών, στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου, στη Θεσσαλονίκη.
Σοκ και ανησυχία επικρατούν στην τοπική κοινωνία της Λάρισας έπειτα από τη σύλληψη ενός 13χρονου μαθητή με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Ο ανήλικος φέρεται να χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να επεξεργαστεί φωτογραφία ενός μικρότερου παιδιού, μόλις 11 ετών, και στη συνέχεια να διακινήσει το παράνομο υλικό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Σύμφωνα με πληροφορίες, […]
Οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται αμείωτες, με 109 μετανάστες να διασώζονται μόνο το τελευταίο 24ωρο νότια της Γαύδου. Την ίδια ώρα βίντεο δείχνει μια βάρκα γεμάτη με μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. @alexanagn4 #gavdos2025 ♬ πρωτότυπος ήχος – alexanagn Σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ, νέα έξαρση καταγράφεται στο προσφυγικό με αυξημένες ροές (ξανά) στην […]
Η γυναίκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση από Τούρκο οπαδό – Η απάντηση της στα social media.
Η πρώτη αργία του σχολικού έτους πλησιάζει και φέρνει μαζί της μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να απομακρυνθούν από τα θρανία και να συμμετάσχουν σε μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και την ομαδικότητα. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα μετατρέψει τα σχολεία σε αθλητικά κέντρα, με διάφορες […]