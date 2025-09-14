Βαρύ πένθος επικρατεί στη Νέα Ιωνία Βόλου, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου και στοίχισε τη ζωή σε μια 48χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν σε σπίτι οικογενειακών φίλων και λίγα λεπτά πριν το μοιραίο δυστύχημα είχε αποχαιρετήσει τη φίλη της, για να επιστρέψει στο σπίτι της, που βρίσκεται κοντά. Στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Θράκης το δίκυκλο που οδηγούσε η 48χρονη, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα, η οποία φέρεται να μην φορούσε κράνος, να συρθεί για τουλάχιστον 20 μέτρα στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι διασώστες του ασθενοφόρου που έσπευσαν στο σημείο, τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αναζητούσαν τον σύζυγο που είχε βάρδια

Ο σύζυγος της 48χρονης εργάζεται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βόλου και την ώρα του τροχαίου βρισκόταν ήδη στην εργασία του, όπου ενημερώθηκε από την Τροχαία, ότι η σύζυγός του έχει πέσει θύμα τροχαίου. Αμέσως έσπευσε στο νοσοκομείο, όπου μόλις οι γιατροί τον ενημέρωσαν για την τραγική κατάληξη της γυναίκας του, κατέρρευσε. Ο ίδιος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ κανείς ακόμη δεν έχει βρει το κουράγιο να μιλήσει στα τρία παιδιά για τον θάνατο της μητέρας τους, κάτι που αναμένεται να κάνουν ψυχολόγοι, των οποίων η συνδρομή έχει ζητηθεί από τις Αρχές.

Αναμένονται τα αποτελέσματα του αλκοτέστ στον 20χρονο

Αύριο Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η κηδεία της 48χρονης θα γίνει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

Ο 20χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου διενεργείται από την Τροχαία Βόλου.