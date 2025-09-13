Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες( 13/9) το πρωί στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, στον δήμο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας 79χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 83χρονος οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε και η 79χρονη, συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που οδηγούσε ένας 26χρονος Έλληνας. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν τόσο οι δύο οδηγοί ενώ η γυναίκα, έχασε τη ζωή της.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για ιατρική περίθαλψη. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Λητής. Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.