Ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 27χρονος που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στα Μάλια, με θύμα την 23χρονη Μαρία Λογοθέτη.

Σε βάρος του νεαρού άνδρα ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Ο οδηγός της μοιραίας μηχανής που έκοψε το νήμα της ζωής της άτυχης κοπέλας τα ξημερώματα της Τετάρτης, νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ προκειμένου να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν ανασφάλιστος.

Όπως έγραψε το Cretalive, ο αλλαδαπός μετά το μοιραίο τροχαίο προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο της τραγωδίας. Μάλιστα πήρε το μηχανάκι και έβαλε μπρος ωστόσο λόγω της σύγκρουσης, το όχημα είχε υποστεί ζημιά και δεν μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα. Δύο Γερμανοί τουρίστες που είχαν δει όλο το σκηνικό, τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Στις εικόνες του ΚΡΗΤΗ ΤV φαίνεται ο 27χρονος Αιγύπτιος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με την 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.