Χειροπέδες πέρασαν το απόγευμα της Τετάρτης στην Κυπαρισσία αστυνομικοί του Τμήματος Γαργαλιάνων σε έναν 55χρονο Βούλγαρο, κατηγορούμενος για κλοπή δίκυκλου μοτοσυκλέτας και πρόκληση τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες νωρίτερα ο 55χρονος είχε κλέψει δίκυκλη μοτοσυκλέτα από τους Γαργαλιάνους, ιδιοκτησίας ενός 59χρονου. Στη συνέχεια κινήθηκε με αυτή προς την Κυπαρισσία, όπου στη διασταύρωση των οδών Ιερολοχιτών και Παλληκαρίδη συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό άγνωστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 55χρονος και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Από τον έλεγχο, που έκαναν οι αστυνομικοί, που προσέτρεξαν για το τροχαίο, διαπίστωσαν ότι η μηχανή ήταν κλεμμένη.

Η μοτοσυκλέτα επεστράφη στον ιδιοκτήτη, ενώ σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για τις κατηγορίες της κλοπής και πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.