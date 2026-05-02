Η Formula 1 επιστρέφει δυναμικά στη δράση, μετά τις αναβολές στους αγώνες του Περσικού Κόλπου. Από την Ασία, το πρωτάθλημα μεταφέρεται στην Αμερική, με το Μαϊάμι να παίρνει τη σκυτάλη για το 4ο Grand Prix της σεζόν.

Οι κινητήρες ανάβουν ξανά στην πίστα Miami International Autodrome και όλα είναι έτοιμα για μια βραδιά γεμάτη ταχύτητα, ένταση και μάχες μέχρι την καρό σημαία.

Η Formula 1, για 5η φορά στην ιστορία της, διοργανώνει αγώνα στην πολιτεία της Φλόριντα, στο κοσμοπολίτικο Μαϊάμι. Ομάδες, οδηγοί και μηχανικοί εκμεταλλεύτηκαν τις 30 ημέρες για να ετοιμάσουν βελτιώσεις στα μονοθέσιά τους.

Το Grand Prix στο Μαϊάμι διεξάγεται στο Miami International Autodrome, που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Hard Rock Stadium, στην περιοχή Miami Gardens. Πρόκειται για το κεντρικό στάδιο της πόλης και έδρα των Miami Dolphins, καθώς και κολεγιακών ομάδων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η διαδρομή των 5,41 χλμ. περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, υψομετρικές διαφορές και ένα σικέιν. Οι οδηγοί κινούνται με τέρμα γκάζι περίπου στο 58% του γύρου και θα καλύψουν συνολικά 57 γύρους, ενώ το Sprint θα διαρκέσει 19 γύρους. Οι στροφές 11 και 17 αποτελούν βασικά σημεία προσπεράσματος.

Ο Κίμι Αντονέλι φτάνει στις ΗΠΑ επικεφαλής της βαθμολογίας οδηγών, με προβάδισμα 9 βαθμών από τον έτερο οδηγό της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ. Η Mercedes (135 βαθμούς) προηγείται στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με διαφορά 45 βαθμών από τη Ferrari (90 βαθμούς).