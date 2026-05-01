Στο Grand Prix του Μαϊάμι, από σήμερα, θα κάνει πρεμιέρα το νέο Audi RS 5, ως αυτοκίνητο του προγράμματος F1 Pirelli Hot Laps, δίνοντας σε προσκεκλημένους τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία μιας πίστας Formula 1 από τη θέση του συνοδηγού, δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς αγώνων.

Το Audi RS 5 συνδυάζει ηλεκτρισμένη ισχύ και μία παγκόσμια τεχνολογική καινοτομία: το quattro με Dynamic Torque Control. Το ηλεκτρομηχανικό torque vectoring βοηθά το μοντέλο να στρίβει με μεγαλύτερη ακρίβεια, κατανέμοντας τη ροπή εκεί όπου υπάρχει η περισσότερη πρόσφυση. Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία άμεση, ευέλικτη και απόλυτα ελεγχόμενη.

Με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 470 kW / 639 hp και τελική ταχύτητα έως 285 χλμ./ώρα, το νέο Audi RS 5 αποτελεί ιδανική επιλογή για το πρόγραμμα F1 Pirelli Hot Laps.

Για πρώτη φορά, η Audi Sport συνδυάζει έναν ισχυρό V6 biturbo κινητήρα 2,9 λίτρων, απόδοσης 375 kW / 510 hp, με ηλεκτροκινητήρα 130 kW.