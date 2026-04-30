Είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε έγκαιρα. Μελετήστε τις διαδρομές που θα κάνετε και σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε που βρίσκονται οι σταθμοί φόρτισης.

Είναι καλύτερα να εντοπίσετε περισσότερους από έναν σταθμό σε περίπτωση που η πρώτη επιλογή έχει πολύ κόσμο ή είναι εκτός λειτουργίας.

Προετοιμάστε τον κλιματισμό του αυτοκινήτου σας. Το σύστημα κλιματισμού ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία, το οποίο σημαίνει ότι η βέλτιστη διαχείριση του κλιματισμού του αυτοκινήτου θα έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη αυτονομία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρείτε μία σταθερή θερμοκρασία 22ºC μέσα στο αυτοκίνητό σας.

Πριν ξεκινήσετε, καλό θα ήταν να κατεβάσετε τα παράθυρα για λίγα λεπτά για να αεριστεί το αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, διατηρώντας τα παράθυρα κλειστά θα βελτιστοποιήσετε την αυτονομία εξασφαλίζοντας καλύτερη αεροδυναμική απόδοση.

«Ανεβάστε τα πριν ξεκινήσετε και ενεργοποιήστε τον κλιματισμό σταδιακά μέχρι να φτάσει τους 22°C» λέει ο μηχανικός. «Αυτή η συμβουλή θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού» προσθέτει.

Φορτίστε το πλήρως. Ξεκινήστε από το σπίτι με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συντιστούμε το επίπεδο φόρτισης να κυμαίνεται πάντα μεταξύ 30% και 80%. «Αυτό θα σας εξοικονομήσει χρόνο στο σταθμό καθώς το τελευταίο στάδιο φόρτισης είναι το πιο χρονοβόρο», αναφέρουν οι Ειδικοί.

Οδηγήστε αποδοτικά. Η αποδοτική οδήγηση συνιστάται πάντα για μία βιώσιμη οδηγική εμπειρία, αλλά επίσης θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε ενέργεια από τη μπαταρία. «Η χαλάρωση του γκαζιού και η αποφυγή απότομου φρεναρίσματος θα βοηθήσει ώστε η φόρτιση της μπαταρίας να διαρκεί περισσότερο.»

Αξιοποιήστε στο έπακρο τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η επαναφόρτιση δε χρειάζεται να είναι βαρετή. Ανάλογα με τον φορτιστή, η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει από μισή ώρα έως και μία ώρα σε ταχυφορτιστή!

Ανάλογα με την επιλογή που θα επιλέξετε και με τον εκ των προτέρων προγραμματισμό της διαδρομής, κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για να απολαύσετε ένα παγωτό, να κάνετε περιηγήσεις στα αξιοθέατα ή να περάσετε χρόνο με φίλους, οικογένεια ή συνταξιδιώτες. Μπορεί επίσης να είναι μια καλή ευκαιρία να αφήσετε την μπαταρία να επαναφορτιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ ξεκουράζεστε στο ξενοδοχείο.