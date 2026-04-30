H Geely στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, παρουσίασε το πλήρες τεχνολογικό οικοσύστημα του ομίλου.

Mεταξύ αυτών το πρωτότυπο EVA Cab Robotaxi για να υλοποιήσει τις προσδοκίες που έχουν τόσο οι χρήστες όσο και η βιομηχανία για την αυτόνομη οδήγηση.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του EVA Cab Robotaxi ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της «Τεχνολογικά καθοδηγούμενης κινητικότητας που οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή». Το Robotaxi διαθέτει ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες κ.α.

Το EVA Cab Robotaxi είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από κορυφαίες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την Geely. Αυτές περιλαμβάνουν την πρώτη παγκοσμίως ηλεκτρική-ηλεκτρονική αρχιτεκτονική “Quantum-Level AI Electronic and Electrical Architecture – EEA 4.0”, το επίσης πρώτο στον κόσμο υπερυψηλής ανάλυσης ψηφιακό σύστημα LiDAR 2.160 γραμμών και το πρώτο στην αυτοκινητοβιομηχανία λογισμικό υποβοηθούμενης οδήγησης επιπέδου L4, έτοιμο για μαζική παραγωγή.