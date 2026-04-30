Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια αμήχανη στιγμή στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με το πλήρωμα του Artemis II της NASA, όταν επαίνεσε τον διοικητή της υπηρεσίας για τα «όμορφα αυτιά» του, προκαλώντας αμηχανία στην αίθουσα.

Όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν σκοπεύει να μεταφέρει την έδρα της NASA μετά τη λήξη της μίσθωσης στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος γύρισε προς τον Διοικητή Τζάρεντ Ισαάκμαν και του απηύθυνε την ερώτηση, λέγοντας: «Άκουσες αυτήν την ερώτηση με αυτά τα όμορφα αυτιά σου;»

«Έχει εξαιρετική ακοή. Ξέρεις, έχει εξαιρετική ακοή», πρόσθεσε ο Τραμπ, προκαλώντας ένα άβολο γέλιο από τον Ισαάκμαν, ο οποίος στεκόταν δίπλα στα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος του Artemis II.

Ο Ισαάκμαν απάντησε ψύχραιμα, σχολιάζοντας: «Κόλπο του εμπορίου, κύριε», πριν προχωρήσει να δώσει μια πιο επίσημη απάντηση σχετικά με τη λειτουργία της NASA.

«Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι ότι έχουμε δέκα καταπληκτικά κέντρα σε όλη τη χώρα που συμβάλλουν στην αποστολή μας, όπως το Artemis II», είπε ο διοικητής. «Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ στην Ουάσινγκτον μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις για το έθνος μας».

can’t believe that just happened: Trump got a NASA question and deferred to NASA administrator Jared Isaacman, saying “the best man to tell you that is the man sitting right over here. You heard that question with those beautiful ears of yours … He’s got super hearing” pic.twitter.com/Gw5Eakwhpq — John Hudson (@John_Hudson) April 29, 2026

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η σκηνή δεν άργησε να γίνει viral. Ο δημοσιογράφος της Washington Post, Τζο Χάντσον, που βρισκόταν στην αίθουσα, ανέβασε το στιγμιότυπο στο X γράφοντας πως «δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτό συνέβη».

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν με χιούμορ το περιστατικό. Ένας έγραψε: «Σίγουρα ζούμε σε μια προσομοίωση», ενώ άλλος σημείωσε: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω μέχρι που είδα το βίντεο. Κάτι κατευθείαν από το Γραφείο».

Κάποιοι υπερασπίστηκαν τον Τραμπ, γράφοντας πως «ο Διοικητής μπορεί να το αντέξει. Κάνει απίστευτα καλή δουλειά», ενώ άλλοι σχολίασαν σκωπτικά: «Στο διάστημα, ΜΠΟΡΕΙ να σε ακούσει να ουρλιάζεις».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι επικριτικές φωνές. «Τόσο αναίσθητος, που ο τύπος είναι υπεύθυνος για τη NASA και το μόνο που κάνει ο Τραμπ είναι να κοροϊδεύει τα αυτιά του; Γελοίο», ανέφερε ένας χρήστης. Άλλος πρόσθεσε: «Όχι ότι είχε ποτέ φίλτρο… αλλά τώρα δεν έχει καθόλου. Χοντροκομμένο. Σκληρό».

«Κάθε μέρα είναι μια τελετουργία ταπείνωσης για όλους σε αυτό το καθεστώς», σχολίασε ένας τρίτος, εκφράζοντας την αποδοκιμασία του για το περιστατικό.