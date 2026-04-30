Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην ΔΥΠΑ Βέροιας.

Χθες ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 33 ετών ήρθε στη ΔΥΠΑ στην Βέροια, μπήκε μέσα, ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί.

Οι υπάλληλοι απάντησαν ότι θα πληρωθεί το ζευγάρι στις 9 Μαΐου. Το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί ενώ εκείνοι όχι. το ζευγάρι φαίνεται πως περίμεναν να λάβουν ένα επίδομα.

Στην συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να τα σπάνε όλα και να κάνουν γυαλιά καρφιά τον χώρο και έσπρωχναν υπαλλήλους.

Οι υπάλληλοι φώναξαν την αστυνομία και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.