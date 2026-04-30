Ο Μάικ Τζέιμς, ενώ βρισκόταν σε αποστολή για τους αγώνες των playoffs της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, φαίνεται να έχει προβλήματα με την πειθαρχία στη γαλλική λίγκα.

Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει ποινή τριών αγωνιστικών αποκλεισμού από τη γαλλική λίγκα, μετά την αποβολή του με δύο τεχνικές ποινές στον αγώνα με την Βιλερμπάν. Ο Αμερικανός γκαρντ διαμαρτυρήθηκε έντονα μέσω social media για την απόφαση των διαιτητών, κάτι που οδήγησε την LNB να επιβάλει την ποινή.

Η Μονακό, με περιορισμένο ρόστερ, θα προσπαθήσει να μειώσει την ποινή μέσω προσφυγής, καθώς η αποβολή μπορεί να του στερήσει συμμετοχή στους επόμενους αγώνες, συμπεριλαμβανομένων και των playoffs του γαλλικού πρωταθλήματος. Η απόφαση θα ισχύσει από τις 10 Μαΐου.