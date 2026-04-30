Η κυβέρνηση δρομολογεί τις επόμενες κινήσεις της στην οικονομική πολιτική, με ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και διαθέσιμο δημοσιονομικό «κουμπαρά» τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ, υπό τη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ενόψει των πολιτικών διεργασιών.

Οι προβλέψεις για το 2026 αναθεωρούνται, με την ανάπτυξη να διαμορφώνεται στο 2% από 2,4% και τον πληθωρισμό να εκτιμάται στο 3,2% αντί για 2,2%. Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση προχωρά σε κατανομή παρεμβάσεων από το υπερπλεόνασμα του 2025, διατηρώντας παράλληλα δημοσιονομικά περιθώρια για τις επόμενες φάσεις, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού – Διαρθρωτικού Σχεδίου 2026-2027 που θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Απριλίου.

Μετά τα μέτρα φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί, καθώς και τα δύο πακέτα στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ, στην κυβερνητική ατζέντα τίθενται νέες παρεμβάσεις που αφορούν μισθωτούς, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει ότι βασικός στόχος παραμένει η μείωση φόρων και εισφορών. Αντίστοιχα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα νέα μέτρα, η κατεύθυνση παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη μείωση φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται και από τις διεθνείς εξελίξεις.

Την ίδια ώρα και ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση έχει κρατήσει ως εφεδρεία 200 εκατ. ευρώ για ενίσχυση και παράταση των μέτρων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Μάιο και στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο, το οικονομικό επιτελείο στα τέλη Μαΐου θα εξετάσει εάν θα δοθεί ένα νέο Fuel Pass. Η επιδότηση αγοράς καυσίμων 25-60 ευρώ τον μήνα σε ΙΒΑΝ ή προπληρωμένη κάρτα καλύπτει το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Αν όμως η τιμή της βενζίνης κινείται κοντά στα 2,1-2,2 ευρώ το λίτρο, τότε είναι πιθανή μια νέα επιδότηση για ένα ακόμα δίμηνο.

Αν και είναι νωρίς για τον προσδιορισμό των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου έχουν αρχίσει να πέφτουν σενάρια για νέες μόνιμες ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων που προβλέπουν:

Μείωση της προκαταβολής φόρου. Ο Πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, σε ένα πεδίο όπου σήμερα τα φυσικά πρόσωπα προκαταβάλλουν το 55% και τα νομικά πρόσωπα το 80% του φόρου τους. Μόνο από τις επιχειρήσεις, το Δημόσιο εισπράττει περίπου 3,5 δισ. ευρώ από την προκαταβολή φόρου. Ενδεχόμενη μείωση της προκαταβολής στο 70%, στα επίπεδα δηλαδή του 2019-2020, θα σήμαινε ελάφρυνση της τάξης των 450 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα. Το τέλος φτάνει έως και 1.000 ευρώ (και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα) και το κόστος που προκύπτει από την κατάργησή του ανέρχεται σε περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πέραν της μισής μονάδας που έχει ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις για το 2027. Μια τέτοια παρέμβαση κοστολογείται γύρω στα 245 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, το βασικό «πακέτο» ελαφρύνσεων για το 2027 προσδιορίζεται επισήμως στο 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο είναι πιθανόν να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος που θα επιτρέψει έξτρα παρεμβάσεις για φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Στο καλάθι της ΔΕΘ θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον παρεμβάσεις όπως:

Μεγαλύτερο ψαλίδι στη φορολογία των ενοικίων υπό την προϋπόθεση ότι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα υπάρχει αύξηση στα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα.

Νέες διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.

Διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες και απότομες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Κάποια στιγμή εντός του 2027 θα γίνει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες παραμένουν παγωμένες από τον Ιούνιο του 2021 καταγράφοντας διαφορές σε σχέση με τις εμπορικές τιμές που σε πολλές περιοχές υπερβαίνουν το 50%. Σημειώνεται ότι το 2027 καταργείται πλήρως για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.