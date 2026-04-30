Σοβαρό περιστατικό με ναρκωτικά και αλκοόλ ερευνά η αστυνομία στη Ρόδο, μετά τη διακομιδή ανήλικης στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Κατηγορούμενη είναι μια 19χρονη υπάλληλος επιχείρησης, η οποία φέρεται να διέθεσε σε ανήλικη τα απαγορευμένα αυτά είδη.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και η 19χρονη. Οι συλλήψεις αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, καθώς και διάθεσης αλκοόλ και χρήσης ναρκωτικών από ανήλικες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 19χρονης υπαλλήλου, δύο ανήλικων κοριτσιών και των μητέρων τους. Η 19χρονη φέρεται να προσέφερε σε μία από τις ανήλικες αλκοολούχο ποτό, το οποίο κατανάλωσαν μαζί με ναρκωτική ουσία, με αποτέλεσμα η μία να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.