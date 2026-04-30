Στη Ρόδο, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 21 και 23 ετών, για υπόθεση βιασμού δύο Βρετανίδων.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δύο γυναίκες, αδελφές ηλικίας 18 και 19 ετών, φέρονται να γνώρισαν τους κατηγορούμενους σε μπαρ στην Παλιά Πόλη της Ρόδου. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία τους, μετέβησαν σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι δύο άνδρες.

Οι νεαρές Βρετανίδες προχώρησαν έπειτα σε καταγγελία εις βάρος των αλλοδαπών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε βιασμός.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ρόδου για τα περαιτέρω.