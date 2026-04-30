Στη φυλακή οδηγείται ο 89χρονος ο οποίος άνοιξε πυρ και επιτέθηκε κατά των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και κατά του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ.

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του, ομόφωνα αποφάσισαν να μείνει προσωρινά κρατούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την τρίωρη παραμονή του στο γραφείο της ανακρίτριας επανέλαβε τα όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά και επιχείρησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του λέγοντας πως ό,τι έκανε το έκανε για να προκαλέσει «ντόρο».

«Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, ήθελα να πλήξω τον ΕΦΚΑ και τη δικαιοσύνη. Αυτό το έκανα για εσάς, για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και ο ΕΦΚΑ σωστά για τις συντάξεις σας», επαναλάμβανε διαρκώς, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η υπεράσπιση του υπερήλικα υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του. ο 89χρονος ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό που έγινε και είναι αποφασισμένος να αποζημιώσει με δύο χιλιάδες ευρώ έκαστο τους πέντε τραυματίες για τη νοσηλεία και αποθεραπεία τους.

Αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση. «Δεν είχα πρόθεση να τραυματίσω ή να σκοτώσω κανέναν, αλλά η προσβλητική και μειωτική συμπεριφορά και μεταχείρισή τους στον ΕΦΚΑ με κατασυκοφάντησε».

Υπενθυμίζεται ότι το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκε περιλαμβάνει 3 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα.

«Η υπόθεση αυτή με εξόντωσε ψυχικά και οικονομικά» – Όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 89χρονος

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο.

«Εργάστηκα στην Ελλάδα από το 1952 έως το 1959. Στη συνέχεια μετανάστευσα και εργάστηκα στη Γερμανία και στην Αμερική, για 48 ολόκληρα χρόνια. Όταν επέστρεψα, υπέβαλα αίτημα για την σύνταξη που δικαιούμουν από το ΙΚΑ (σημερινό ΕΦΚΑ). Το αίτημα απορρίφθηκε. Αναγκάστηκα να προσφύγω στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου δικαιώθηκα εν μέρει. Ωστόσο, η έφεση που ασκήθηκε απορρίφθηκε επειδή δεν προσκομίστηκε παράβολο 150 ευρώ — χωρίς να έχω ειδοποιηθεί ποτέ να το καταθέσω».

«Αφού εξάντλησα όλα τα ένδικα μέσα στην Ελλάδα, αναγκάστηκα να ταξιδέψω αρχικά στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια στο Στρασβούργο, όπου υπέβαλα φάκελο κατά του ελληνικού κράτους, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση».

Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι υπήρξε λανθασμένη πληροφόρηση από το ΙΚΑ προς τον γερμανικό ασφαλιστικό φορέα ΑΟΚ, το οποίο με τη σειρά του προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στη γερμανική του σύνταξη, καθώς ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να του ζητηθεί επιστροφή ποσών.

«Παράλληλα, διαπίστωσα ότι το ΙΚΑ, σε αλληλογραφία του με τον γερμανικό φορέα ΑΟΚ, ανέφερε ψευδώς ότι είχα μόνο 37 ένσημα, ενώ στην πραγματικότητα είχα 472. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λάβω επιστολή από την Γερμανία, με την οποία με προειδοποιούσαν ότι θα μου ζητούσαν να επιστρέψω όλα τα χρήματα που είχα λάβει ως σύνταξη.

Πήγα αυτοπροσώπως στη Γερμανία και προσκόμισα όλα τα απαραίτητα στοιχεία, αποδεικνύοντας ότι νόμιμα λάμβανα τη σύνταξή μου. Τελικά δικαιώθηκα και συνέχισα να λαμβάνω τη γερμανική σύνταξη».

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μία ανώτερη Γερμανίδα υπάλληλος μου είπε: «Το γερμανικό ΙΚΑ εργάζεται για τους πολίτες που εργάστηκαν στη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα ή χώρα της Αφρικής;». Η φράση αυτή με έκανε να νιώσω βαθιά ντροπή. Η υπόθεση μου προκάλεσε τεράστια ψυχική ταλαιπωρία και οικονομική εξόντωση, καθώς δαπάνησα περίπου 30.000 ευρώ για τον δικαστικό μου αγώνα. Με εξαγρίωσε, με πίκρανε και σκλήρυνε τη θέλησή μου απέναντι σε όσους θεωρούσα υπεύθυνους».

Ο 89χρονος απέστειλε, όπως λέει, επιστολή στην Εισαγγελία Αθηνών, στην οποία ανέφερε ότι αν το ζήτημά του δεν επιλυόταν, θα προχωρούσε σε ακραία ενέργεια. Μετά την επιστολή αυτή διατάχθηκε η ακούσια νοσηλεία του στο Δαφνί, όπου παρέμεινε για 23 ημέρες, χωρίς – σύμφωνα με τον ίδιο – να διαπιστωθεί ψυχιατρική πάθηση.

«Σε μια στιγμή έντονης αγανάκτησης, έστειλα επιστολή στην Εισαγγελία Αθηνών, στην οποία ανέφερα ότι αν το ζήτημά μου δεν λυνόταν εντός έξι μηνών, θα πήγαινα εκεί με καραμπίνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαταχθεί η ακούσια νοσηλεία μου στο Δαφνί, όπου παρέμεινα για 23 ημέρες, χωρίς τελικά να διαγνωστεί ότι πάσχω από κάποιο ψυχικό νόσημα».