Ο 89χρονος «πιστολέρο» του ΕΦΚΑ και του Εφετείου περιέγραψε με λεπτομέρειες στις αρχές το σχέδιο των ένοπλων επιθέσεών του, παραδεχόμενος ότι εισήλθε εσκεμμένα στη δημόσια υπηρεσία του Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, έχοντας μαζί του μια κοντόκαννη καραμπίνα και ένα 38άρι περίστροφο. Όπως είπε, στόχος του ήταν «να δημιουργήσει φασαρία και ντόρο».

Ο ηλικιωμένος, που σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη (30.04.2026). Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σχεδίαζε τις επιθέσεις του για περίπου έναν χρόνο, καταφέρνοντας να περάσει απαρατήρητος στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, όπου άνοιξε πυρ τραυματίζοντας έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια, έφυγε με ταξί και κατευθύνθηκε στο Εφετείο, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλους τέσσερις ανθρώπους.

Τα λεγόμενά του στις αρχές επιβεβαιώνονται από τις εικόνες των καμερών ασφαλείας και τις μαρτυρίες παρευρισκόμενων. Ο 89χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, αλλά να προκαλέσει αναστάτωση ώστε να ακουστεί το πρόβλημά του. «Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο… Ήθελα απλά να κάνω φασαρία, να κάνω ντόρο, γιατί δεν λύνεται το θέμα μου», φέρεται να είπε.

Η διαφυγή και η σύλληψη

Μετά τις επιθέσεις στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως, ο δράστης διέφυγε ανενόχλητος από την Αθήνα προς την Πάτρα, όπου και συνελήφθη. Όπως περιέγραψε, «πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ… και κινήθηκα προς την Πάτρα. Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ΑΤΜ».

Οι επιθέσεις ανέδειξαν σοβαρά κενά ασφαλείας στα δύο κτίρια, με τις αρχές να προσπαθούν επί ώρες να εντοπίσουν τον 89χρονο. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να παραδοθεί μόνος του στην Καλαμάτα, λέγοντας: «Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου… και εκεί να με συλλάβουν».

Προμελέτη και πρόβες

Κατά την κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος ανέφερε ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση από τα Χριστούγεννα, κάνοντας πρόβες εισβολής για να επιβεβαιώσει ότι μπορούσε να εισέλθει οπλισμένος χωρίς έλεγχο. «Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω… Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καπαρντίνα», είπε.

Περιέγραψε επίσης πώς προετοίμασε τη μετακίνησή του με ταξί και πώς μπήκε ανενόχλητος στο κτίριο του ΕΦΚΑ. «Πέρασα την είσοδο χωρίς κάποιο έλεγχο, ο φύλακας ήταν εκεί αλλά δεν με έλεγξε… Ανέβηκα στον 4ο όροφο και πυροβόλησα δύο φορές τους υπαλλήλους, όχι για να τους σκοτώσω, αλλά για να κάνω ντόρο».

Η δεύτερη επίθεση στο Εφετείο

Στο Πρωτοδικείο, ο 89χρονος πέταξε φακέλους με επιστολές που εξηγούσαν τα κίνητρά του, ενώ όπως είπε, είχε επισκεφθεί το Εφετείο δύο-τρεις φορές πριν για να ελέγξει τα μέτρα ασφαλείας. «Κι εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω και πυροβόλησα στα πόδια… Άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω κι έφυγα».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι, μετά την επίθεση, έκρυψε φυσίγγια κοντά στην είσοδο του Εφετείου και έφυγε με ταξί για τον Κηφισό, πριν τελικά κατευθυνθεί προς την Πάτρα. «Ρώτησα τον ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε», ανέφερε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για τα ζητήματα ασφαλείας στα δικαστικά και δημόσια κτίρια, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες που επέτρεψαν στον 89χρονο να κινηθεί ανενόχλητος σε δύο από τα πιο κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.